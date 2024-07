Kvůli výpadku v odbavování se nelétá i z Prahy, policie posílí hlídky

Některé aerolinky si budou podle Divíškové moct ve svých systémech odbavit cestující sami, potrvá to ale déle, než je standardní doba odbavení. Odbavovací systém, který používá pražské letiště, je celosvětový a využívá ho větší množství leteckých společností.

Situaci na letišti sleduje i česká cizinecká policie, která je schopná nabídnout pomoc při kontrole veřejného pořádku.

„Jsme připraveni zvýšit počty nasazených policistů. Jejich úkolem bude především dohled nad veřejným pořádkem a poskytování dostupných informací cestujícím,“ napsala policie na síti X.

Například na německém letišti Berlín-Braniborsko před osmou hodinou ranní nemohlo žádné letadlo startovat ani přistát. Příčinou je zřejmě technická závada, uvedla na svém webu veřejnoprávní stanice RBB.

Pražské letiště podle Divíškové podrobnější informace o trvání problému zatím nemá.

Americké aerolinky American Airlines, United a Delta kvůli celosvětovému výpadku počítačových systémů požádaly podle televizní stanice ABC americký letecký úřad FAA o globální zastavení všech letů.

S výpadky IT systémů ráno nevysílala ani britská televize Sky News. Mimo provoz je i systém pro objednávání lékařských prohlídek v Anglii a výpadky podle stanice BBC zaznamenávají také železniční dopravci. Problémy jsou podle agentury Reuters součástí globálního IT výpadku.

Prague Airport is currently beeing affected by an outage of the global check-in system, which is used by a large number of airlines. As a result, some departures are delayed. pic.twitter.com/fFpXkMccXO