Recyklace politických mrtvol, jako orloj, vysmívá se opozice návratu Vojtěcha

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Tomu říkám recyklace politických mrtvol. Adam Vojtěch odstoupil z pozice ministra zdravotnictví, protože naprosto nezvládl řízení rezortu,“ uvedl místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský.

Kvůli Vojtěchově neschopnosti se podle něj rozjela druhá vlna pandemie. „Nesmíme zapomenout na předražené nákupy. No Andreji Babiši, vy jste už fakt personálně v pr..“ napsal na Twitteru Zdechovský.

Podobně jadrně výměnu ve vládě okomentoval na Twitteru místopředseda hnutí STAN. „Pan premiér si z národa dělá prdel,“ napsal Gazdík.

Petr Gazdík @petrgazdik Pan premiér si z národa dělá prdel. oblíbit odpovědět

Vrací se Vojtěch spojený s neprůhlednými zakázkami, glosoval výměnu šéf Pirátů Bartoš

„Vláda v chaosu a neschopnosti překonává sebe sama. Během pandemie dochází již popáté k výměně v čele resortu zdravotnictví, což je nanejvýš nezodpovědné vůči občanům této země a jde o zásadní pochybení vlády a především pak jejího předsedy Andreje Babiše. Především je to důkaz zmatku ve zvládání epidemie Covid, která i nadále podkopává důvěru lidí,“ komentoval vládní výměnu pro iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Baroš.

Upozornil, že do vlády se vrací Adam Vojtěch, který je spojovaný s neprůhlednými zakázkami ohledně nákupů ochranných pomůcek ze začátku pandemie. „Na problematické nákupy Piráti upozorňovali již na loňském jaře, podali podnět NKÚ, který kritiku potvrdil jako oprávněnou. Kabinet místo vyvození odpovědnosti nyní vrací Adama Vojtěch na post ministra,“ uvedl Bartoš.

Na recyklaci kádrů poukázali i další opoziční politici. „Jsem rád, že se neživím politickou satirou, protože bych byl dnešním dnem definitivně bez práce. Adam Vojtěch možná nikomu nikdy moc nevadil, jeho nezvládnutí nástupu druhé vlny pandemie covidu a předražené nákupy ochranných pomůcek ale zapomenout nelze. Andrej Babiš už nemá kde brát, tak nastává recyklace. Cestou ven z tohoto marasmu jsou jedině volby,“ uvedl pro iDNES.cz poslanec ODS a lékař Bohuslav Svoboda.



Usvědčený podvodník a lhář nemá ve vládě co dělat, říká ke konci Arenbergera šéfka TOP 09

Ministr Arenberger učinil podle šéfky TOP 09 Markéty Pekarové Adamové jediné možné rozhodnutí, které měl udelat už dávno.

„Usvědčený podvodník a lhář nemá ve vládě co dělat. Ještě by se jeho odchodem měli inspirovat předseda a místopředseda vlády, a zabalit to úplně. Jak mají mít lidé respekt k nařízením ministra zdravotnictví, když se ministři střídají jako apoštolové na orloji? Adam Vojtěch se teď skoro rok od svého odchodu náhle rozhodl, že to znovu chce dělat. To ukazuje, že už se toho vládního cirkusu nechce účastnit vůbec nikdo,“ uvedla Pekarová Adamová.

„Pan premiér to pojal tak, že bude postupně recyklovat ministry. Vybral si skupinu čtyř a teď bude otáčet a zrychlovat, aby to stihl do voleb otočit,“ vysmívá se kroku premiéra a šéfa ANO místopředseda TOP 09 a expert strany v oblasti zdravotnictví Vlastimil Válek. Naráží tak na to, že Adama Vojtěcha loni nahradil ve vládě Roman Prymula, pak přišel Jan Blatný a Petr Arenberger, jehož nyní nahrazuje Vojtěch.

„Zřejmě pan premiér v řadách poslanců ANO a v řadách příznivců, nemá nikoho lepšího než ministra, kterého už jednou odvolal. To je jediné možné vysvětlení,“ reagoval už vážněji Válek.

Ortel nad Arenbergerem vyřkl prezident, míní Okamura

Konec ministra Petra Arenbergera obtíženého skandály byl podle šéfa SPD Tomia Okamury jasný, když se ho nezastal prezident Miloše Zeman.

„Ortel nad panem Arenbergerem vyřkl už před pár dny pan prezident, když oznámil, ze přijme jeho demisi. A pan premiér v souvislosti s hlasováním o nedůvěře vládě není v pozici, kdy by mohl panu prezidentovi odporovat,“ uvedl pro iDNES.cz šéf SPD Tomio Okamura. Prezident Zeman ani jeho mluvčí zatím výměnu nekomentovali.

Vojtěch se totiž vrací do vlády, které může být již příští týden ve Sněmovně vyslovena nedůvěra. Záleží na postoji komunistů, kteří už vládu nepodporují, ale zda budou hlasovat pro nedůvěru chtějí rozhodnout tento týden.

I Okamura stejně jako Pirát Bartoš poukázal na předražené veřejné zakázky za působení Vojtěcha ve vládě. „Co se týče Adama Vojtěcha, doufám, že se nebudou opakovat zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který za jeho loňského působení zjistil předražené veřejné zakázky a zneužívání veřejných prostředků. A v teto věci padla i trestní oznámení,“ připomněl Okamura.

Odborně schopní nechtějí mít s Babišem nic společného, uvedl Jurečka

„Je to zoufalá personální politika tohoto premiéra, když ministr který byl odvolán pro neschopnost, se po pár měsíců opět vrací do úřadu,“ řekl iDNES.cz předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Evidentně už podle něj nikdo odborně schopný nechce mít s Andrejem Babišem a jeho vládou nic společného, tak se vrací Adam Vojtěch, který nestihl odejít na ambasádu do Finska, kam měl být vyslán. „Takto fakt nelze dělat dobrou správu této země, ministři se střídají jako svatí na orloji, takovou cochcárnu by žádný dobrý manažer nedělal,“ uvedl Jurečka.