Výlučná a střídavá péče se mění. Jaká jsou pravidla v péči o děti od ledna 2026?

Zuzana Stiboříková
  4:30
Až dosud předcházelo rozvodu tzv. opatrovnické řízení, kdy soud rozhodoval o výlučné, společné nebo střídavé péči. V čem spočívají a jak se mění od 1. ledna 2026, kdy nabývá účinnosti „rozvodová novela“?
Novela zákona mění pohled na péči o děti po rozvodu.

Novela zákona mění pohled na péči o děti po rozvodu. | foto: Profimedia.cz

Jak dosáhnout rozvodu co nejjednodušeji? Dopředu se dohodnout. Jenže právě dohoda je někdy to nejtěžší, protože je k ní třeba hodně sebezapření. Spolknout staré křivdy, hořkost i zklamání a místo do minulosti se dívat do budoucnosti.

Obsah

Druhý rodič z minulosti ani budoucnosti nezmizí. Je třeba se naučit vycházet a komunikovat, protože rozvodem nikdo nepřestává být rodičem. Proto se novela občanského zákoníku snaží minimalizovat konflikty a přimět rodiče, aby našli společnou řeč alespoň v péči o děti.

Výlučná, střídavá a společná péče: Výhody a nevýhody

Výlučná péče byl dlouhodobě nejčastější model v péči o děti po rozvodu. Jednomu z rodičů svěřuje soud dítě či děti do výlučné péče s tím, že druhý má právo se s nimi stýkat. V posledních letech čím dál tím víc rodičů navrhovalo také střídavou péči, kdy děti žijí střídavě u obou. Má určitě řadu nevýhod a pro dítě by samozřejmě bylo lepší, kdyby mělo jeden domov, mnohdy ale umožňuje řešit složité situace.

Například když je dítě hodně malé, hrozí, že si s druhým rodičem během víkendových návštěv nevytvoří hlubší vztah a tento rodič o své místo v životě svého dítěte přijde.

V komplikovaných případech však byla sama výlučná či střídavá péče jablkem sváru mezi rodiči. „Skutečnost, kdy jeden z rodičů pečoval a druhý měl tzv. právo styku, vedla k určitým problémům, kdy rodič s tzv. výlučnou péčí měl pocit, že má jakési větší právo na dítě,“ vysvětluje právnička Tereza Patočková z neziskové organizace Aperio s tím, že pojmy fungovaly jako nálepky, o které rodiče soutěžili víc než o faktický stav péče o děti.

Společná péče byla ze všech tří nejméně ukotvená a předpokládala rodiče, kteří spolupracují a dokážou se sami operativně dohodnout, jak budou řešit otázky péče a výchovy. V péči se mohli i střídat, to však fungovalo rovněž na bázi dohody bez soudem stanovených pravidel, jako je tomu u střídavé péče.

Co přináší novela občanského zákoníku?

Rodičovská odpovědnost zahrnuje:

  • péči o zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj dítěte,
  • ochranu,
  • udržování styku s dítětem,
  • výchovu a vzdělání dítěte,
  • určení místa bydliště dítěte,
  • zastupování dítěte,
  • spravování jmění dítěte atd.

Původní klasifikace na výlučnou, střídavou a společnou péči s tzv. rozvodovou novelou mizí a dítě je i po rozvodu dále v péči obou rodičů.

Novela pracuje s tím, že dítě má právo na rovnocennou péči rodičů, stejně jako rodiče mají právo na rovnocennou péči o dítě. Také zpřesňuje, co všechno je součástí rodičovské odpovědnosti, tedy souboru práv a povinností rodičů k dítěti, který „vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti.“

Zatímco původní výklad byl často takový, že pečovat je povinnost a stýkat se je právo, kdy jeden rodič o dítě pečuje se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří, a druhý rodič má tzv. právo styku, ale jinak volné ruce. V rámci nové úpravy by měli být rodiče zrovnoprávněni jak v právech, tak v povinnostech.

Bez ohledu na jakoukoli právní úpravu pak jde především o to, aby rodiče sami přijímali odpovědnost za dítě jako rovnocennou úlohu a v zájmu dítěte našli společnou řeč a cestu, jak svou rodičovskou úlohu plnit.

Střídavá ani výlučná péče nemizí, jen se jinak nazývá

Fakt, že má dítě právo na rovnocennou péči rodičů, neznamená, že si rodiče péči rozdělují napůl, nebo že se v ní půl na půl střídají. Pointa dle Terezy Patočkové spočívá hlavně v tom, „že otec i matka jsou v životě stejně důležití, jsou si rovní, i když nemají stejné postavení,“ a úlohou soudu bude tedy i motivování ke spolupráci.

„Ve standardních situacích zůstane nově dítě v péči obou rodičů a bude na nich, zda se dokážou dohodnout, jak budou péči realizovat a jak se v ní budou střídat,“ vysvětluje Patočková s tím, že pak není potřeba, aby soud rozsah péče upravoval.

Pokud se však rodiče nejsou schopni dohodnout a potřebují mít přesně stanoveno vyzvedávání, prázdniny a další svátky atd., může to být upraveno v rozhodnutí soudu. „Tento typ rozhodnutí bude stejný, ať už bude péče rodičů rovnoměrná (například týden a týden), anebo když bude dítě v péči jednoho z rodičů většinu času a v péči druhého jen dva dny za čtrnáct dní. Ale vždy to bude péče, ne jen styk. Protože styk je jen malý kousíček péče o dítě,“ doplňuje Tereza Patočková.

Novela zrychlí nesporné rozvody a uvolní ruce OSPODu, míní právnička

Jak je to u probíhajících rozvodů?

Změny se týkají rozvodů, které proběhnou po účinnosti novely zákona, tedy od 1. ledna 2026. Podle slov Terezy Patočkové „novela nemá žádná zvláštní tzv. přechodná ustanovení, která řeší situaci, kdy bylo řízení zahájeno podle staré právní úpravy, ale nestihlo se podle ní dokončit. To znamená, že všechno, co bude po 1. lednu 2026, se bude už rozhodovat podle nové právní úpravy.

Na již pravomocných soudních rozhodnutích se nic nemění. Až v případě změny poměrů, kdy bude zapotřebí nové soudní rozhodnutí, bude se už rozhodovat podle nové právní úpravy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Historik boří mýty o Zápotockém. Nebyl kápo v koncentráku ani „hodný“ Tonda

Nejčtenější

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Největší fena na světě se dostala do knihy rekordů díky burákovému máslu

Rekordmanka Minnie je nejvyšší fenou na světě

Německá doga jménem Minnie z amerického Connecticutu se stala nejvyšší žijící fenou na světě. V kohoutku měří 96 centimetrů a letos v lednu se tak zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

22. ledna 2026

Výlučná a střídavá péče se mění. Jaká jsou pravidla v péči o děti od ledna 2026?

ilustrační snímek

Až dosud předcházelo rozvodu tzv. opatrovnické řízení, kdy soud rozhodoval o výlučné, společné nebo střídavé péči. V čem spočívají a jak se mění od 1. ledna 2026, kdy nabývá účinnosti „rozvodová...

22. ledna 2026  4:30

Hypotéky v novém roce zdražily, lepší to nebude. S koupí ale neváhejte, radí experti

Premium
ilustrační snímek

Naděje na zlevnění hypotečních úvěrů vzala zasvé. Podle nejnovějšího hypoindexu se nyní hypotéky prodávají v průměru za 4,94 procenta, což je o tři setiny procentního bodu víc než na konci roku....

22. ledna 2026

Zabijačky na ústupu. Výkupní cena prasat se propadla, chovatelé jsou ve ztrátě

Ilustrační snímek

Jitrnice, ovárek, jelítka a tlačenka bývaly každoroční součástí zabijaček, které se konávaly v zimním období prakticky v každé vsi. Tato doba je však už dávno pryč, podle posledních údajů...

22. ledna 2026

Přátelství Česka si velmi vážíme, cítíme se tu v bezpečí, říká ministr zahraničí Izraele

Premium
Izraelský ministr zahraničí Gideonem Saarem na tiskové konferenci po setkání s...

Vlády České republiky a Izraele by se měly v dohledné době sejít na společném jednání. V rozhovoru pro iDNES.cz to po své návštěvě Prahy uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Sa’ar.

22. ledna 2026

Řítila se obcí rychlostí 105 km/h a přišla o řidičák. Zkoušela jsem brzdy, bránila se

Řidička jela rychlostí 105 kilometrů v hodině v obci. (21. ledna 2026)

V Lípě na Zlínsku zaznamenali policisté ve středu neobvyklé překročení povolené rychlosti. U dvaačtyřicetileté ženy, která se přes obec řítila v automobilu Škoda Kodiaq, naměřili strážníci rychlost...

21. ledna 2026  22:15

Trumpův projev byl nedůstojný. Amerika je v rukou republikánů, ti se bojí, říká expert

Premium
Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...

Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na světovém fóru v Davosu byl nedůstojný hlavy státu a pro Evropu byl až ponižující a urážlivý, říká v rozhovoru pro iDNES.cz amerikanista Jakub Lepš....

21. ledna 2026  21:42

Grónská krize zažehnána? Trump ustoupil od cel pro Evropu, chce spolupráci s NATO

Nizozemský premiér Mark Rutte s někdejším americkým prezidentem Donaldem...

Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání na Světovém ekonomickém fóru...

21. ledna 2026  20:55

Evropa má na to se ubránit. Finsko by i samo odrazilo Rusko, míní prezident Stubb

Vojáci dánské armády se po svém příjezdu do Grónska účastní výcviku. (18. ledna...

Prezident Alexander Stubb a generální tajemník NATO Mark Rutte na Světovém ekonomickém fóru v Davosu vyzvali k větší evropské soběstačnosti v oblasti obrany v době, kdy se transatlantické napětí...

21. ledna 2026  20:42

Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Andrej Babiš na fóru WEF v Davosu jednal se světovými lídry. Mezi nimi byl německý kancléř Friedrich Merz, šéf NATO Mark Rutte či běloruská opoziční lídryně Cichanouská. Setkání s celkem 11...

21. ledna 2026  20:40

Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem

Karlos Vémola popisuje svoje zadržení (21. ledna 2026)

Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se vyjádřil ke svému zadržení při prosincové policejní razii v jeho domě Vémoland. Řekl, jaké to bylo ve vězení. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem...

21. ledna 2026  20:34

Ostuda v Davosu: Trumpova ministra vypískali, lidé odcházeli už během projevu

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...

Americký ministr obchodu Howard Lutnick byl během svého projevu na Světovém ekonomickém fórů v Davosu částí hostů vypískán. Mnozí z nich slavnostní večeři dokonce předčasně opustili, uvedl britský...

21. ledna 2026  19:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.