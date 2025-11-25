Výlov kaprů i Vánoce na Staromáku. Letiště v Praze zdobí snímky špičkových fotografů

Vánoční výstava nenabízí obrázky z pohlednic, ale autentickou atmosféru zachycenou předními českými fotografy a fotožurnalisty. Krásu prostých okamžiků, skutečných emocí a živých tradic.
Fotografie přibližují Vánoce v celé jejich rozmanitosti – od zasněžené Prahy a rozsvícených náměstí až po betlémy, obchůzky, dětskou radost i otužilce. Každý autor přináší svůj vlastní pohled, společně však skládají mozaiku svátků, které nejsou jen o dárcích, ale především o sdílení, naději a lidské blízkosti.
|
Soutěž Czech Nature Photo zná vítěze, cenu má i MAFRA
„Czech Photo dlouhodobě podporuje fotografii a v době, kdy mnoho lidí dává přednost prohlížení snímků na obrazovce, se naopak snažíme prezentovat špičkové autory na prestižních místech a motivovat veřejnost, aby za fotografií vyrazila,“ vysvětlila Veronika Souralová, ředitelka organizace Czech Photo, která výstavu pořádá.
Vánoční exhibice podle ní propojuje kreativitu renomovaných fotografů, se kterými je v úzkém kontaktu díky soutěži Czech Press Photo, s atmosférou klidu a pohody, která k tomuto období patří.
„Doufáme, že kolekce potěší cestující, kteří během svátků míří za rodinami do zahraničí, i ty, kteří se rozhodli strávit tento výjimečný čas v České republice,“ dodává Souralová.
Výstava představuje dílo 21 současných českých fotografů, mezi nimi i několik fotografů mediální skupiny Mafra, pod níž patří i portál iDNES.cz. Galerie se nachází mezi Terminálem 1 a 2 u vyhlídkové terasy. Výstava potrvá do 31. ledna 2026.