Výlov kaprů i Vánoce na Staromáku. Letiště v Praze zdobí snímky špičkových fotografů

  16:07
Všichni, kdo odlétají z Prahy a chtějí strávit Vánoce někde v teple, se mohou v přízemí Terminálu 2 podívat, o co přijdou. Na Letišti Václava Havla začíná nová fotografická výstava, která otevírá dveře do kouzelného času Vánoc.
Vánoční snímek fotografky Mafry Anny Kristové.

Vánoční snímek fotografky Mafry Anny Kristové. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vánoční snímek fotografky Mafry Anny Kristové.
Vánoční snímek fotografky Mafry Anny Kristové.
Vánoční snímek fotografky Mafry Anny Kristové.
Vánoční snímek fotografky Mafry Anny Kristové.
Vánoční výstava nenabízí obrázky z pohlednic, ale autentickou atmosféru zachycenou předními českými fotografy a fotožurnalisty. Krásu prostých okamžiků, skutečných emocí a živých tradic.

Fotografie přibližují Vánoce v celé jejich rozmanitosti – od zasněžené Prahy a rozsvícených náměstí až po betlémy, obchůzky, dětskou radost i otužilce. Každý autor přináší svůj vlastní pohled, společně však skládají mozaiku svátků, které nejsou jen o dárcích, ale především o sdílení, naději a lidské blízkosti.

Soutěž Czech Nature Photo zná vítěze, cenu má i MAFRA

„Czech Photo dlouhodobě podporuje fotografii a v době, kdy mnoho lidí dává přednost prohlížení snímků na obrazovce, se naopak snažíme prezentovat špičkové autory na prestižních místech a motivovat veřejnost, aby za fotografií vyrazila,“ vysvětlila Veronika Souralová, ředitelka organizace Czech Photo, která výstavu pořádá.

Vánoční exhibice podle ní propojuje kreativitu renomovaných fotografů, se kterými je v úzkém kontaktu díky soutěži Czech Press Photo, s atmosférou klidu a pohody, která k tomuto období patří.

Vánoční trhy na Staroměstském náměstí v Praze (2024)

Mikulášská obchůzka, Valašsko (2021)

„Doufáme, že kolekce potěší cestující, kteří během svátků míří za rodinami do zahraničí, i ty, kteří se rozhodli strávit tento výjimečný čas v České republice,“ dodává Souralová.

Výstava představuje dílo 21 současných českých fotografů, mezi nimi i několik fotografů mediální skupiny Mafra, pod níž patří i portál iDNES.cz. Galerie se nachází mezi Terminálem 1 a 2 u vyhlídkové terasy. Výstava potrvá do 31. ledna 2026.

Jsme odolnější než Slováci, ale víc trpíme depresemi, říká Ivana Tykač

25. listopadu 2025  15:54,  aktualizováno  16:46

