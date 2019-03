Přirovnání bylo asi přepjaté, uznal Klaus. Zvažuje založení nové strany

Co vašemu jednomyslnému vyloučení z ODS výkonnou radou strany říkáte?

Vyjádřil jsem se k tomu jasně. Já kdybych byl předsedou nějaké strany a měl tam řadového poslance profesora Fialu, tak bych ho nevylučoval. Že bych se jako tvářil, že mě bude zastiňovat nebo že mi to bude kazit nebo že má nějaké trochu jiné názory. Poslední věc, kterou bych k tomu mohl říct, je, že politiku skutečně nedělám jako souboj nějakých žabomyších válek, kde Franta je zlý nebo hloupý, a proto volte mě. Chci skutečně hájit nějaké hodnoty, takže se už k ODS fakt nechci moc vyjadřovat. Už z toho důvodu, že tam mám spoustu přátel, se spoustou lidí tam budu spolupracovat. I s těmi, kteří mě v posledních dnech podpořili, i s těmi, kteří se tam přikrčili. Takže není žádný důvod, abych teď něco zásadně komentoval. Už nejsem členem strany.

Na jednání výkonné rady vás sice nepozvali, ale před ní probíhala ideová konference ODS, kde by asi loajální poslanci neměli chybět. Proč jste tam nebyl?

No, na ideovou konferenci jsem sice nějakou formální pozvánku dostal jako ostatní členové strany, ale neměl jsem tam žádné vystoupení nebo že bych tam měl za něco odpovídat, především za školství a tak dále. No a na výkonnou radu ODS mě nepozvali, já tam nebyl členem.

Pojďme si rozebrat důvody vašeho vyloučení tak, jak je výkonná rada ODS napsala do svého prohlášení. Kromě jiného vadily vaše kontroverzní výroky, poslední kapkou prý bylo, když jste při projednávání zákona o zpracování osobních údajů z direktivy Evropské unie přirovnal počínání poslanců k jednání Židů o tom, kdo půjde do transportu. Zadruhé jste plány francouzského prezidenta Emanuela Macrona přirovnal ke knize Mein Kampf, v níž Adolf Hitler rozebíral konečné řešení židovské otázky. Trpíte nějakou obsesí třetí říší?

To jedno přirovnání asi bylo přepjaté. Co se týče toho druhého při projevu k 15. březnu 1939, tam si myslím, že k nějakému velkému srovnávání nedošlo. Jen jsem říkal, že další zlo, které přijde, nebude mávat ani pěticípou hvězdou se srpem a kladivem, ani nacistickými symboly, ale bude jiné. A vymezil jsem se tam proti názorům, které má pan Macron. Takže asi tak.

Proč do toho ale pořád taháte věci a symboliku třetí říše?

Když mluvíte o 15. březnu 1939, tak mluvíte o okupaci Československa a tehdy třetí říše byla. Čili to je trochu něco jiného. V té Sněmovně to tak nebylo, také jsem řekl, že to vyjádření bylo asi přepjaté. Ale když mluvím o 15. březnu, tak jestli si mě k takovému výročí ještě někam pozvou, určitě tam budu mluvit také o třetí říši. Tomu se nelze vyhnout.

Zmíněnou akci pořádal Svaz bojovníků za svobodu předsedy Jaroslava Vodičky, kromě vás tam vystoupil třeba šéf KSČM Vojtěch Filip či lídr kandidátky SPD pro evropské volby Ivan David. Výkonná rada ODS vám vytkla i to, že se účastníte akcí divných spolků a lidí. Proč jste tam vůbec chodil?

Opravdu už nechci rozebírat rozhodnutí výkonné rady, je to dnes jiná politická strana, jsou to moji političtí soupeři. Nechci dělat to, co se teď v České republice stalo módou. Tedy že je řada lidí pokládána takzvaně za špinavé a nesmíte se s nimi stýkat. S Babišem už se pomalu nesmíte stýkat, že je ušpiněnej, s tímhle se nesmíte stýkat, s tamtím. Já toto neuznávám. Byla to akce, která byla nějakým způsobem zaštítěna Armádou České republiky, byla to vzpomínka na okupaci z 15. března 1939. A já nejsem kádrovák, abych dopředu zkoumal, kdo přesně tam bude, kdo ne a jestli když se tam objeví nějaký pán, s jehož názory také nesouhlasím, tak abych šel pryč.

Myslíte, že jste dlouhodobě nerespektoval principy, hodnoty a program ODS a místo toho útočil na její členy, což vám bylo také vytčeno?

Bez komentáře. Nechci se v tom rochnit, řekl jsem, že se k tomu dál vyjadřovat nebudu, tak nebudu. Nemá to žádný smysl.

Přesto se ještě musím zeptat na to, co jste veřejně řekl – že ODS nebudete volit ve volbách do Evropského parlamentu. Kdyby to udělal jakýkoli poslanec v éře vašeho otce, tak by s ním asi také vyrazil dveře, ne?

Já řekl jen to, že budu v době voleb v Itálii, když se nějaký redaktor z Parlamentních listů snažil, ať se vyjádřím k těm hodně proevropským kandidátům. Tak jsem se k tomu nechtěl moc vyjadřovat a řekl jsem, že navíc nebudu v době eurovoleb v České republice. To je celé.

Nicméně byste si mohl vyřídit voličský průkaz a hlasovat i v Itálii, ne

Vzhledem k tomu, že budu asi 800 kilometrů od Říma, tak by to asi nebylo možné.

Neulevilo se vám vlastně, že jste byl z ODS vyhozen? Několik měsíců se spekulovalo, že chcete odejít sám, dokonce se mluvilo o vaší údajné snaze sestavit do eurovoleb kandidátku společně se Svobodnými a Realisty, jen jste se pak nezvládli dohodnout.

(skáče do řeči) Já žádnou takovou eurokandidátku nedělal. Lidi neustále spekulují, protože když máte nějakou odezvu u veřejnosti, tak vás sledují. Co říkáte, co myslíte, co chcete. Všichni o něčem spekulují. Nevím, co víc bych k tomu řekl.

Nejste ale rád, že jste byl vyhozen? Už po výzvě k opuštění poslaneckého klubu jste se na Facebooku označil za mučedníka. No a ti přece bývají vnímáni lépe než zrádci či zběhové, ne?

Nemá cenu tyto spekulace vést. Byl jsem výkonnou radou vyloučen, většinou poslaneckého klubu a zdá se, že skoro většinou všeho funkcionářstva. Tak. Tečka. Už tam nejsem a skutečně nechci vést rozhovory o straně, jejímž členem nejsem.

ODS teď chce, abyste odešel z čela školského výboru Sněmovny a oni tam mohli nominovat někoho jiného. Uděláte to?

Myslím, že jestli mě někdo bude chtít po boku paní Valachové odvolávat v rámci předvolební kampaně mezi školskou veřejností, tak si tu situaci užiju.

„Obrací se na mě tisíce lidí a subjektů, tak si to musím s chladnou hlavou zvážit.“

Co chcete dělat dál? Mnozí vaši budoucnost vidí v SPD nebo v ANO. Je to pro vás varianta?

Určitě budu nezařazeným poslancem a nevstoupím do nějaké jiné politické strany teď v nejbližší době.

Umíte si své působení v SPD či v ANO představit do budoucna?

Teď si nepředstavuji nic, jedu s dětmi z hor. Začnu vést nějaká jednání a starat se o to, aby názory, kterým věřím, ve společnosti dále zaznívaly a někdo je hájil. Moc děkuji spoustě občanů za podporu, moc mě to těší a dává mi to radost a sílu.

Takže chystáte nějaký vlastní politický projekt?

Nevylučuji nic. Obracejí se na mě tisíce lidí a subjektů, tak si to musím s chladnou hlavou zvážit, najít si pro to nějaké kloudné financování, mediální podporu a další věci. A pak to oznámím, jo?

K založení nové pravicové strany vás nepřímo vyzval i otec. Mohli by se Václav Klaus starší a Václav Klaus mladší v nové straně potkat? Už jste se třeba na toto téma bavili u Klausů v kuchyni?

U Klausů v kuchyni ještě nic neproběhlo, rodiče jsem zatím neviděl. Politické názory máme s otcem samozřejmě velmi podobné, takže asi logicky budeme hájit podobné hodnoty. Ale to ještě neznamená, že bychom spolu teď zakládali politickou stranu. O takových úvahách je předčasné mluvit. Nicméně mě volil naposledy a předpokládám, že mě bude podporovat nadále.