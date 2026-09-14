Slavnostního aktu se zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš, pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, předsedové obou komor parlamentu Miloš Vystrčil a Tomio Okamura, primátor hlavního města Bohuslav Svoboda a také děkan Metropolitní kapituly svatého Víta v Praze Ondřej Pávek. Právě přítomnost všech sedmi držitelů klíčů od Korunní komory je pro vynesení klenotů zásadní.
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Výstava korunovačních klenotů na Hradě se posouvá. Kdy budou k vidění
Svatováclavská koruna, jablko a žezlo svému účelu naposledy sloužily v roce 1836 při korunovaci Ferdinanda V. Dobrotivého. Žádný z jeho nástupců již českým králem inaugurován nebyl. Právě s vládou Habsburků je navíc letošní výstava klenotů spojená. Od nástupu Ferdinanda I. Habsburského na český trůn totiž uplynulo 500 let.
„Výstava sleduje osudy českých korunovačních klenotů od jejich uložení na Karlštejně přes přesun do Vídně během třicetileté války až po slavnostní návrat do Prahy roku 1791. Právě tehdy se staly jedním z novodobých symbolů české státnosti, historické kontinuity a národní identity,“ popisují její organizátoři.
Kromě korunovačních klenotů si budou moci lidé ve Vladislavském sále od 19. září prohlédnout i další historické předměty. K vidění bude korunovační roucho z roku 1653, historické klíče strážců korunního archivu nebo panovnické portréty. Od 15. září se výstava přednostně otevře školákům.
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Hrad Petra Pavla po třech letech. Nová mlžítka, smí se na trávu, ježci zmizeli
První vystavení českých korunovačních klenotů se uskutečnilo v roce 1929 při příležitosti 1000. výročí úmrtí českého patrona svatého Václava. Ačkoli je lidé mohli v minulosti spatřit pouze zřídka, v posledních letech jsou veřejnosti přístupné čím dál častěji. Za Václava Havla a Václava Klause byly vyneseny dvakrát, za Miloše Zemana čtyřikrát. A současný prezident Petr Pavel se z jejich vystavování rozhodl udělat dokonce každoroční tradici.