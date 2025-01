Spolykal prášky a pustil si plyn. Pravopisné cvičení opět pobouřilo rodiče

Žáci si ověřují své znalosti českého jazyka – konkrétně vyjmenovaná slova po L – na textu o nešťastné lásce a pokusu o sebevraždu. Ve cvičení mají děti ze třetích tříd základních škol do následujících vět doplnit měkké nebo tvrdé i/y.

Úkol na procvičení vyjmenovaných slov pro žáky třetích tříd základních škol.

„Nejraději bych zapálil mlýn. Ale to nemohu, jsem totiž lidumil. Napsal lístek na rozloučenou. Spolykal prášky na spaní. A pak si pustil plyn. V plynárně ale měli odstávku. Opravovali totiž plynojem,“ stojí ve cvičení, které na sociální síti X sdílel Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni.

Děti po správném vyplnění písmen získají klíč k doplnění tajenky. I její znění je však pro zhruba osmileté děti diskutabilní. „Měl jsem štěstí. Škoda by bylo života kvůli nevěrnici. Falešná ta kráska, už to není má láska,“ zní výsledek práce.

V minulých letech také rodiče překvapeně reagovali na jinou cvičebnici gramatiky, kterou české školy hojně využívají. V kapitole vyjmenovaných slov po L doplňovaly děti správná i/y do vět: „Právě mě lízá líná Líza z Liberce. Nelíbí se mi, má ošklivé zuby a tlustá lýtka. Rozplývám se Líze na jazyku a ona chtivě polyká...“

Podle dětské psycholožky Alexandry Pavlátové Sedmihradské úkol s tématem sebevraždy nepatří do hodin češtiny. „Jsou to nevhodné příklady a určitě se dá vybrat z mnohých dalších témat. Pro některé děti to může být návodné jako naprosto nevhodné řešení situace nebo upoutání pozornosti,“ řekla iDNES.cz Pavlátová Sedmihradská, která působí v pedagogicko-psychologické poradně.

„Je důležité o tomto tématu s dětmi mluvit, ale byla bych velice opatrná. V hodinách gramatiky je to rozhodně nevhodné a překvapuje mě, že se to nakladatelství rozhodlo vydat,“ dodala.

Knihu Zábavný pravopis, ze které pochází probírané cvičení, napsala a ilustrovala Iva Nováková. Je absolventkou výtvarné školy a pro děti tvoří omalovánky a vystřihovánky, píše didaktické publikace s doplňovačkami, hádankami a rébusy. Zmiňovanou knihu, podle které vyučují pedagogové na různých základních školách po celé republice už několik let, doporučuje jako zábavnější formu nudných pravopisných cvičení.