Ženu s poruchou vědomí a nedostatečným dýcháním nalezli záchranáři na zahradě. Po poskytnutí potřebné přednemocniční péče ji převezli do nemocnice, kde ji ve vážném stavu převzala jednotka intenzivní péče.
Pacientů, kteří řešili zdravotní problémy pravděpodobně způsobené vysokými teplotami, bylo v Moravskoslezském kraji přes 170. Od pátku do neděle tak došlo podle mluvčího tamní záchranné služby Lukáše Humpla k plynulému navýšení počtu výjezdů. Oproti dlouhodobému průměru záchranka vyrazila k asi o 15 % více případům.
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Ve většině zdravotních komplikací spojených s horkem šlo o kolapsové nebo pre-kolapsové stavy. Dále byli lidé často dehydratovaní, trpěli závratěmi a kolem deseti pacientů jevilo příznaky úpalu či úžehu. Zhruba polovině pacientů bylo přes šedesát let, malých dětí od kojenců do pěti let bylo k deseti. Děti trpěly typicky dehydratací nebo příznaky úžehu.
Výrazně zatížené byly o víkendu také posádky z Jihočeského kraje. „Máme za sebou bezesporu nejnáročnější tři dny letošního roku,“ sdělil mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra. Od pátku do neděle ošetřila tamní služba téměř 900 pacientů. V 73 případech šlo o kolapsové stavy.
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„Nejnáročnější byl pátek, kdy jsme zaznamenali 311 zásahů za 24 hodin. To je přibližně o 30 % více než náš dlouhodobý denní průměr, který činí zhruba 238 výjezdů za den,“ upřesnil mluvčí. Přes tři sta výjezdů evidovali jihočeští záchranáři i v sobotu, kdy dokonce v osmi případech zasahovala i letecká záchranná služba. V neděli bylo zásahů o něco méně, a to 273.
I v Plzeňském kraji čelily posádky výrazně vyššímu vytížení. Během každých čtyřiadvaceti hodin vyjížděly v průměru k více než 200 událostem, oproti běžným víkendům je to 35% nárůst.
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„Vedle běžných zdravotních obtíží zasahovaly naše posádky také u případů, na jejichž vzniku nebo zhoršení se významně podílelo tropické počasí,“ potvrdil pro iDNES.cz krajský mluvčí Martin Štěpán. Nejčastější byly opět kolapsové stavy, dehydratace či přehřátí organismu. U seniorů a rizikových skupin šlo také o zhoršení chronických onemocnění.
Plzeňští záchranáři řešili také několik závažných událostí v souvislosti s koupáním. Obracejí se proto na veřejnost, aby nepřeceňovala své síly, nevstupovala do vody pod vlivem alkoholu a respektovala zásady bezpečného koupání.
V metropoli vyjela záchranná služba od pátku do neděle k více než 100 kolapsům způsobeným horkem. Nejde ale o konečnou statistiku, upozorňuje mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs. Kromě případů, které jsou způsobeny čistě horkým počasím, teplo zhoršuje stav mnohých chronicky nemocných pacientů.
„Obecně platí, že jednou z nejohroženějších skupin jsou senioři, kteří trpí jedním, nebo vícero chronickými onemocněními, u kterých může dojít k zhoršení základního onemocnění, kardiovaskulárního systému nebo dýchacího systému,“ sdělil portálu iDNES.cz Kirs.
Na Vysočině čekali výjezdů víc
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina uskutečnila od pátku do neděle 512 výjezdů.
„V porovnání s běžným průměrem sice evidujeme nárůst o přibližně 20 %, nicméně s ohledem na to, jak extrémní tropické počasí panovalo, nebyly tyto hodnoty tak dramatické, jak jsme původně očekávali,“ řekl pro iDNES.cz krajský mluvčí Petr Janáček.
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Podle něj výsledek ukazuje, že lidé byli zodpovědní a situaci nepodcenili. Zhruba 70 % výjezdů tvořily na Vysočině somatické obtíže, což je podle Janáčka obvyklé. Opět zde šlo hlavně o kolapsové stavy, vysoké horečky, dehydrataci nebo dušnost, mnohdy měli pacienti také potíže s vysokým krevním tlakem.
V Královéhradeckém kraji vzrostl počet výjezdů napříč celým tropickým týdnem o 30 %. Nejnáročnější byla neděle, kdy posádky vyjely k 238 případům uvádí mluvčí tamních záchranářů Lucie Hanušová. I na Královéhradecku šlo o jeden z nejvytíženějších dnů od začátku roku.
Práce ve vysokých teplotních podmínkách je kromě záchranářů a lékařů náročná také pro pracovníky zdravotnických operačních středisek, kteří koordinují dostupné síly v terénu, upozorňují mluvčí.
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„Na zdravotnickém operačním středisku bylo po celý víkend velmi rušno – tísňová linka 155 zazvonila v průměru zhruba každých pět minut,“ uvádí například Štěpán.
Záchranáři apelují na veřejnost, aby i nadále v horkých dnech nepodceňovala pitný režim, chránila se před sluncem a omezovala fyzickou zátěž během dne. Připomínají, že výjimečnou pozornost je třeba věnovat dětem, seniorům a chronicky nemocným.