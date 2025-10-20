Babiš si vzal čtyři dny dovolené. Dává tím čas Motoristům, shodují se politologové

Vyjednávání o možné budoucí vládě pokračuje. Hlavní aktér a pravděpodobný příští premiér, šéf hnutí ANO Andrej Babiš, si však vzal na několik dní dovolenou. V novém videu na sociální síti ujistil, že „stále maká“ a posílá SMS zprávy. Politologové, které redakce iDNES.cz oslovila, se shodují: Babiš svou dovolenou dává Motoristům čas. Zároveň podle nich může jít o strategii, jak uklidnit situaci.
Předseda hnutí ANO Babiš minulý týden oznámil, že si bere dovolenou. V pondělí pak na sociálních sítích zveřejnil nové video, v němž upřesnil, že půjde o čtyři dny volna.

„Vzal jsem si čtyři dny dovolené. Skandál. Moji nejbližší spolupracovníci vědí, že Babiš na dovolené je pro ně totální peklo. Nemám patnáct schůzek denně. Zkrátka hlava šrotuje a posílám SMS zprávy,“ uvedl Babiš ve videu.

Babiš si příští týden bere dovolenou, jednání povedou Havlíček a Schillerová

Dodal, že vše běží podle plánu a že je zvyklý pracovat i během dovolené. „Makám stále,“ zdůraznil s tím, že dovolenou tráví s rodinou.

Vyjednávání pokračuje i bez Babiše

Koaliční jednání tak poběží i bez hlavního aktéra. Tento týden bude hnutí ANO vyjednávat s SPD a Motoristy sobě o programovém prohlášení vznikající vlády.

Za vítězné ANO povedou jednání místopředsedové Alena Schillerová a Karel Havlíček. Podle dosavadní dohody má mít v budoucím kabinetu ANO devět křesel včetně premiéra, SPD tři a Motoristé čtyři.

Politolog: Dovolená dává smysl

Politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pro iDNES.cz uvedl, že se Babišově dovolené nediví.

„Vzhledem k tomu, že musí neustále řešit koaliční partnery – hlavně Motoristy, a to nejen kauzu kolem Filipa Turka, ale i setkání se zástupci ekologických organizací v případě Petra Macinky. A teď se ozvali i lidé z oblasti kultury kvůli Otovi Klempířovi,“ popsal Školník.

Svědci promluvili v kauze Turek. Našli jsme lidi, kteří si s ním psali

Podle něj se ale z praktického hlediska zatím nic zásadního neděje. „Na začátku sice říkal, že bude jednat sám, ale pokud teď běží jednání o programu, není nutné, aby byl u všeho. Řeší se ekonomické a programové otázky – a proto tam jsou Havlíček a Schillerová,“ vysvětlil politolog.

„Míč je na straně Motoristů“

Školník zároveň upozornil, že míč je nyní na straně Motoristů. Připomněl především spornou nominaci Filipa Turka na post ministra zahraničí.

„Teď je na Motoristech, aby se chytli za nos a opravdu si vyhodnotili, zda je tato nominace nutná. Je to jediná překážka, na které jednání uvízlo,“ uvedl.

Podle něj Babiš svou dovolenou dává Motoristům prostor, aby přišli s návrhem řešení – například se změnou resortu či jiným kompromisem.

„Aby se situace kolem personálií trochu posunula,“ dodal Školník.

Doplnil také, že nyní není kam spěchat. „Stejně musí proběhnout ustavující schůze Sněmovny a vláda Petra Fialy musí podat demisi. Není nutné vládu uspěchat,“ řekl s tím, že Babišův oddech může být součástí širší strategie.

„Celé hnutí změnilo radikálně diskuzi“

Podobně to vidí i politolog Lukáš Valeš. „Myslím, že si chce také odpočinout po volební kampani,“ řekl. Podle něj je to zcela pochopitelné – a zároveň jde o taktický ústup.

„Celé hnutí změnilo radikálně diskuzi. Babiš usoudil, že když personální téma na chvíli umlkne a přednost dostane program, může to jednání prospět. Havlíček se Schillerovou na to bohatě stačí,“ uvedl Valeš.

Podle něj se nyní pozornost přenese na obsahové otázky. „Teď se bude diskutovat o programu – třeba o rozpočtu nebo školství. To nás zaměstná na dva týdny. A během té doby Turek z médií zmizí. Teprve až hlavy vychladnou, přijde čas na personální otázky,“ dodal politolog.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

