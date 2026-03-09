Vyjádření Zelenského vůči Orbánovi označil Babiš za velmi nestandardní

Napětí mezi Ukrajinou a Maďarskem se vyostřilo v lednu, kdy ustaly dodávky ruské ropy ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska. Ropovod poškodil ruský útok.
Orbán přesto obvinil Kyjev, že spuštění ropovodu blokuje s úmyslem ovlivnit volby v Maďarsku. Budapešť blokuje půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku.
Zelenskyj řekl, že opravy ropovodu mohou být dokončeny do měsíce a půl. „Doufám, že to té jedné osobě bude stačit a že jedna osoba v EU nebude blokovat 90 miliard eur či první tranši, a ukrajinští vojáci tak budou mít zbraně. Jinak předáme adresu této osoby naší armádě, našim chlapcům, ať si s ním popovídají po svém,“ řekl Zelenskyj. Maďarská vláda to označila za vyhrožování.
„Je potřeba jasně veřejně odmítnout vyhrožování ukrajinského prezidenta Zelenského de facto fyzickým násilím vůči maďarskému premiérovi Orbánovi,“ řekl v pondělí Okamura.