V inzerátu ani komunikaci nebyl náznak intimity, hájí se lidovecký poslanec

Na případ upozornil server PrahaIn.cz . Informace čerpal z protokolu o trestním oznámení, které od muže dostal k dispozici. Muž, který znásilnění nahlásil, pracuje jako masér. Své služby – masáže včetně dojezdu ke klientovi –⁠⁠ nabízel na serveru Amatéři.cz. Právě tam se mu Navrátil měl ozvat a posléze jej pozvat do svého služebního bytu v centru Prahy.

Lidovecký poslanec v sobotu na sociální síti zveřejnil své detailní vyjádření. V úvodu například zdůraznil, že posledních několik měsíců si prochází něčím, co by nepřál nikomu. „Byl jsem obviněn ze znásilnění. Naprosto to odmítám a přijde mi šílené to jen napsat. S ohledem na to, že jsou tohoto křivého nařčení plná média, bych rád popsal, co se vlastně stalo,“ napsal v úvodu vyjádření.

Vyjel mi seriózní inzerát

Poté přiblížil svůj zdravotní stav. „Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale někdy člověk trpí takovou bolestí, že by dal nevím co, aby to přestalo. Možná vás bolel zub nebo trpíte chronickými bolestmi jako já, pak víte, o čem mluvím,“ postěžoval si poslanec s tím, že problémy se zády má již velmi dlouho.

Například upozornil na to, že lidé si mohli všimnout, že vedle lavice ve Sněmovně často stojí, protože ho záda bolí. „Proto, když jsem jednou už myslel, že ani nedojdu domů, rozhodl jsem se vyhledat někoho, kdo mi od bolesti pomůže. Napsal jsem do Googlu „Praha masáž teďka“ a vyjel mi seriózní inzerát kvalifikovaného maséra, který byl ke všemu ochotný hned dorazit a pomoct mi,“ vysvětlil poslanec a současně zdůraznil:

„Ani v inzerátu ani v naší komunikaci nebyl ani náznak něčeho intimního, vůbec.“

Podle Navrátila masér dorazil a opravdu mu pomohl. „Bolest polevila a já mohl zase normálně fungovat. V tu chvíli to pro mě byla spása. Po týdnu mi přišlo vyúčtování, které bylo trochu vyšší, než jsem čekal, ale s ohledem na rychlé jednání v pozdních hodinách jsem to akceptoval,“ řekl k ceně.

Masér mu ale opravdu pomohl, a proto neměl problém si objednat další masáž. „Za tu si ale dotyčný naúčtoval už 12 tisíc. To bylo opravdu hodně, takže jsem sice za již provedenou masáž zaplatil, ale další si už neobjednal,“ doplnil.

Podle poslance mu ale masér psal dál. Navrátil má za to, že muž měl pocit, že pro něj peníze nejsou problém. „Pro mě, stejně jako pro kohokoli, je 12 tisíc opravdu hodně peněz. Masér ale začal být velmi osobní. Zval mě na schůzky, chodil před Sněmovnu, chtěl být mým klukem nebo mým asistentem,“ popsal s tím, že zpočátku mu slušně odpovídal.

To, co následovalo opravdu nečekal

Postupně to ale podle něj přerostlo a poté, co mu dotyčný začal psát vyděračské zprávy, ho začal ignorovat. To, co následovalo, prý poslanec opravdu nečekal.

„Začala mě kontaktovat média, kterým dotyčný masér rozeslal spis k trestnímu oznámení, které na mě podal. Když jsem si na několika stránkách ale přečetl, co se všechno mělo stát, říkal jsem si, tady jsou naprosté lži, které mohu teď hned vyvrátit,“ komentoval dále Navrátil.

Velkou roli podle něj hraje i to, že masér sám policii přiznal, že má diagnostikované závažné duševní onemocnění, které ale odmítá léčit. „A to i přesto, že má od lékaře předepsanou medikaci,“ doplnil ve vyjádření poslanec, který současně přiznal, že byl pozvaný na policii, kde poskytl vyjádření a předložil několik důkazů o své nevinně.

„O co šlo? Nemohu zacházet do detailů, protože jsem podepsal mlčenlivost, ale - doložil jsem, že v den, kdy se mělo vše odehrát, jsme se vůbec nesetkali. Umožnil jsem policii, aby si našla geolokační údaje mého telefonu, které jasně ukáží, že jsem v onen den nebyl s panem masérem na stejném místě,“ vyjmenoval zmíněné důkazy. Rovněž podle svých slov předložil fotografie svého bytu, které podle něj dokládají, že věci, které jsou popsány ve spisu, se u něj prostě nemohly stát.

„Ukázal jsem jim také celou naši konverzaci, ze které je zřejmé, že se se mnou masér snažil komunikovat pořád stejně i po té, co se mělo vše odehrát,“ doplnil.

S ohledem na duševní onemocnění daného muže se Navrátil podle svých slov snažil celou dobu k věci přistupovat citlivě. „Dotýká se to i mé práce, kde se snažím lidem s duševními onemocněními pomáhat. V posledních dnech jsem ale došel k názoru, že se musím bránit. A tak, i přes problémy, které dotyčný má, na něho podám trestní oznámení,“ uvedl a současně dodal:

„Znásilnění je velmi vážný skutek, kterého jsem se ale nedopustil.“

„Všiml jsem si, že se mu líbím“

Policie se v současné době oznámením zabývá. „Zjišťujeme, jestli se jedná o protiprávní jednání nebo ne,“ potvrdil v pátek policejní mluvčí Jan Daněk.

Podle protokolu bylo první setkání nahlašovatele s Navrátilem bezproblémové. Přišel do jeho bytu a bavili se o tom, že ho bolí krční páteř a záda a že by potřeboval namasírovat.

„Všiml jsem si, že se mu líbím. Pan XXX se svléknul do naha, kdy já jsem s tím neměl problém, protože chci, aby byli klienti v pohodě. Já byl oblečen v triku a trenýrkách. Ta masáž byla dlouhá asi hodinu a tři čtvrtě, pan XXX byl spokojený, zaplatil mi v hotovosti 5 tisíc,“ popsal v citovaném protokolu muž.

Navrátil mu údajně nabízel také přespání, se kterým masér nesouhlasil. Chtěl ho také líbat, načež jej muž odstrčil. Poslanec byl s masáží spokojený, takže za ním masér po dvou týdnech přišel znovu.

„Opět jsem za ním přišel, otevřel mi nahý a byl již vzrušený. V TV měl puštěné gay porno a ukazoval mi svoje erotické pomůcky,“ popsal muž s tím, že jej poslanec poté po drobné rozmíšce připoutal k posteli a sexuálně zneužil.