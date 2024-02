České drony už bojují na Ukrajině. Veřejnou sbírku ale provází výhrůžky

Přestože válka na Ukrajině v řadě hledisek připomíná boje dávno minulé, například budováním rozsáhlých zákopových linií, čelí vojáci nejen ostřelování z minometů a děl, ale také zbrani, která si stále více nachází své uplatnění na bojištích. Tím jsou takzvané FPV drony (first person view - pohled první osoby, pozn. red), které ovládá operátor, obvykle voják ze země.

Český projekt Drony Nemesis si při spuštění v prosinci dal ambiciózní cíl. Získat dostatek peněz pro výrobu a dodání deseti tisíc dronů pro Ukrajinu. A navíc s nemalou částí vyráběnou v Česku. Nyní jsou výrazně za polovinou a projektu se daří. To i přes nenávistné komentáře, kterým nečelí na sítích projekt jako takový, ale i jeho tvář, herec Ondřej Vetchý.

Bezpečnostní analytik Milan Mikulecký, spoluzakladatel projektu, poskytl redakci iDNES.cz rozhovor nejen o uplatnění dronů na bojišti, financování, ale i o výhružkách, kterým projekt, včetně herce Vetchého trpí.

Ve společnosti rezonovaly výhružky vůči herci Ondřeji Vetchému, jednomu ze spoluzakladatelů projektu a pomyslné tváři projektu. Je důvodem pouze podpora Ukrajiny, nebo i něco dalšího?

Výhružky násilím, navíc v případě Ondřeje často promíchané primitivním antisemitismem, to je něco, co je naprosto za čárou. Proč proti Ondřejovi? Protože je známá osobnost, takže je pro řadu lidí snadný cíl, navíc na sociálních sítích a u jejich algoritmů, kdy tihle bojovníci od klávesnice spojí své jméno s jeho, tak jsou na okamžik také vlastně trochu „slavní“.

Častá kritika je o tom, že projektů pro podporu Ukrajiny je dost a proč nepomáháte zde, v Česku. Navíc, když máte ve svém čele i mediálně známé tváře, včetně Vetchého, vás, ale i šéfa armády Řehky.

To je základní nepochopení toho, co je to sbírka a co děláme. Sbírka je o tom, že do ní přispívají lidé ze svého, lidé, kteří chtějí přispět. Nikdy jsme nežádali o žádné peníze z veřejných prostředků a myslím, že pořád ještě žijeme ve společnosti, kde lidé mohou s tím, co vydělají, dělat to, co uznají za vhodné.

To, že nepomáháme doma, je úplně mimo. Podívejte se, co všechno dělají kluci a holky z Paměti národa, je to primárně o naší historii, o naší zemi.

Zrovna Ondra Vetchý se angažuje v celé řadě projektů v Čechách, Drony Nemsesis jsou spíš výjimkou potvrzující pravidlo. A za sebe bych rád zdůraznil, že byť naším primárním cílem je pomoc Ukrajině, tak sekundárním a neméně důležitým je na tomto projektu vyzkoušet potenciál České republiky v oblasti FPV dronů.

Potenciál, pokud jde o výrobu, ideálně sto procent komponentů tady doma, ale také zmapovat a mít přehled o komunitě operátorů a operátorek dronů. Přeci jen nežijeme v klidné době a je lepší být na případné hrozby připravený předem.

Šéf armády generálporučík Karel Řehka a populární herec Ondřej Vetchý si prohlíží drony, které se kompletují pro Ukrajinu. Každý z nich unese až tříkilogramovou zátěž.

Proč si myslíte, že FPV drony jsou na bojišti tak zásadní? Vždyť je to prostředek, který vznikl mimo armády a jejich miliardové výzkumné projekty.

Začnu od konce, nechci zpochybňovat všechny výzkumné projekty, do kterých armády celého světa investují, často z nich vzejdou zajímavé a životaschopné projekty, nicméně je fakt, že často jsou jejich výstupy, mírně řečeno diskutabilní.

Je to dané dvěma faktory. Jednak tím, že stále v mnoha směrech platí, že generalita se připravuje na minulou válku, a jednak tím, že o grantech často rozhodují lidé, kteří tuto problematiku řeší řadu let. Je pak snadné se v rámci provozní slepoty soustředit na věci, které člověk zná a je u nich menší riziko neúspěchu.

FPV drony sice nejsou ničím, co by dokázalo rozhodnout válku, to nedokáže žádná zbraň sama o sobě, ale v dnešní podobě, kdy ani jedna strana nemá účinnou protizbraň, ať už ve formě přímé likvidace, či účinného rušení, jsou to právě FPV drony, které dokáží paralyzovat pohyb techniky i jednotlivců na obou stranách fronty.

Jejich výhodou je relativně nízká cena, která, pokud je někdo dokáže produkovat ve velkých sériích a zaplaví s nimi bojiště, může tak uvolnit vpřed cestu svým vojákům. Tou stranou, která jich dokáže produkovat víc, je v tento okamžik agresor, tedy Rusko.

Sice známe mnoho záběrů, kdy nad obrněnou technikou dron vypustí granát, ale jistě jsou drony zarušitelné.

Ono to s tím zarušením není tak snadné. Zaprvé to nelze použít ve větším měřítku, protože protivníkův dron by tím byl znehybněn také, zadruhé ten dosah zarušení není moc velký a zatřetí je ten dron naprogramován na cíl, který operátor identifikuje již z nějaké vzdálenosti, místa, kde ještě rušení nepůsobí.

Pak se dron takzvaně zafixuje na cíl a na ten letí. Zarušení je tedy neúčinné. Můžete tak s investicí desítek tisíc působit na techniku za stovky milionů.

Moderní bojové prostředky, ať již tanky, nebo třeba bojová vozidla pěchoty, přece mají systémy, které je ochrání. Tyto útoky detekují.

Ano, ale ne neomezeně. Mohou zlikvidovat několik útoků, ale když máte drony naprogramovány tak, aby byl útok synchronizován, pak se neprobije ochranou první, druhý, třeba ani šestý, ale sedmý či desátý již pravděpodobně ano. A skóre? Moderní tank za stovky milionů versus pár dronů za desetitisíce. Proto náš projekt Nemesis má smysl.