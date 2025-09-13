Anonym znovu hrozí otrávením balené vody. Panika není na místě, uklidňuje policie

Policisté obdrželi další anonymní výhrůžku otrávením balené vody smrtícím jedem ricinem. Výhrůžka se opakuje po několika dnech. Kriminalisté po neznámém autorovi pátrají, panika podle nich není na místě.
„Situace se opakuje, obdrželi jsme další výhrůžku ricinem obsaženým v lahvích s vodou. V případě, že kdokoliv v této souvislosti zaznamená cokoliv podezřelého, neváhejte se obrátit na linku 158. Nadále ověřujeme relevanci hrozby, panika však jistě není na místě. Vhodná je ale ostražitost ze strany ostrahy obchodních center, kde by lahve měly být, dle pisatele, bez dalších podrobností umístěny. Po autorovi výhrůžné zprávy i nadále pátráme a je samozřejmé, že v případě potvrzení reálné hrozby budeme veřejnost aktivně informovat,“ uvedli policisté na síti X.

Policisté poprvé o výhrůžce informovali 8. září. „Výhrůžkami se zabýváme a zjišťujeme, do jaké míry se jedná o relevantní pokus o vyvolání paniky a do jaké míry to je pouze snaha o zaměstnání složek Integrovaného záchranného systému (IZS),“ uvedl ve středu policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Co je ricin?

Ricin je přírodní jed, který se získává ze semen skočce obecného. Je extrémně jedovatý a smrtelná dávka pro člověka se pohybuje v řádu mikrogramů.

Podle webu krimi-plzeň.cz pachatel již údajně zanechal i vzorek jedu. Web o víkendu také napsal, že zatím neznámý pachatel požaduje 66 bitcoinů, tedy asi 151 800 000 korun. Jinak otráví pitnou vodu.

Jít by mělo o pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích. Anonym však neuvedl žádnou konkrétní oblast, kde by jed chtěl rozšířit.

Muž také údajně uvedl místo, kde zanechal lahev se vzorkem ricinem otrávené vody. Kriminalisté měli vzorek zajistit a poslat k odbornému zkoumání.

Za podobné jednání padl trest na pět let

V nedávné minulosti vyměřily soudy pětiletý trest recidivistovi Marku Vadelovi, který v srpnu 2020 hrozil z vězení otrávením pitné vody v českých městech. Muž, který si odpykával trest v plzeňské věznici, napsal a rozeslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti, na kriminální policii a médiím.

V dopise ministerstvu požadoval propuštění některých vězňů z věznic, víc než deset milionů korun a automobil. V opačném případě hrozil otrávením pitné vody v šesti blíže neurčených městech. Snažil se vyvolat dojem, že dopisy psal člen islámské teroristické skupiny, a přiznal, že se inspiroval kriminálním seriálem Kobra 11. Soudy nenašly pro Vadelovo jednání žádnou polehčující okolnost.

