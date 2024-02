Výhrůžek fyzickou likvidací členům vlády přibylo, Jurečka je předává policii

„Je naprosto nepřijatelné, aby tady bylo vyhrožováno členům Ústavního soudu. Myslím si, že v dospělé demokratické společnosti, kde všichni máme ctít to, že Ústavní soud je nezávislá instituce, tak vyhrůžky po jakémkoliv rozhodnutí - byť s ním nemusíme souhlasit - jsou něco naprosto nepřijatelného. Já toto jednoznačně odsuzuji. Nicméně musím říct, že i vůči mé osobě i jiným členům vlády za poslední měsíce výrazně přibyly různé verbální výhrůžky a útoky,“ řekl Jurečka.

Dodal, že dlouhou dobu tyto výpady neřešil. Uvedl, že svůj přístup ale změnil zhruba před rokem a půl po útocích v Bratislavě. V říjnu 2022 střelec zavraždil v kavárně, kde se scházela komunita LGBT+, dva lidi. Po činu se objevily i případy schvalování útoku.

„V okamžiku, kdy přichází výhrůžka na mou osobu či členy mé rodiny, kde jsou jakékoliv spojitosti s fyzickým násilím, předávám to Policii ČR. Tak jsem to dělal v posledních týdnech,“ řekl vicepremiér. Dodal, že den před jednáním Ústavního soudu dostal výhrůžku útokem přímo v soudní budově 10. ledna, kdy se měla valorizace penzí veřejně projednávat. I tento případ předal policii.

„Chápu, že různé verbální útoky vůči politikům na sociálních sítích se staly nepřiměřeným standardem, ale v okamžiku, kdy to přechází do roviny výhrůžek fyzickou likvidací a násilím vůči politikovi a jeho rodině, je to něco, co do kulturní společnosti nepatří,“ uzavřel Jurečka.

Vláda loni prosadila snížení mimořádné valorizace penzí kvůli prudkému růstu výdajů i zadlužování do budoucna. Důchodci tak dostali minulý rok navíc zhruba 15 miliard korun místo původních 34 miliard. Na Ústavní soud se kvůli tomu obrátilo opoziční hnutí ANO. Chtělo dosáhnout zrušení důchodové novely a doplacení důchodů podle původního vzorce. Stěžovalo si také na způsob prosazení změn.

Ústavní soud výraznou většinou návrh zamítl. Podle něj byly okolnosti mimořádné a hrozily hospodářské škody, vláda stav legislativní nouze nezneužila a opozice měla při projednávání ve Sněmovně dostatečný prostor k vyjádření. Soudci zmínili i to, že opozice má právo na obstrukce, ty ale nesmějí paralyzovat proces přijímání zákonů.