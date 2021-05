Vyhrožoval Babišovi smrtí, dohodl se s žalobcem na dvouleté podmínce

Bracháček, který žil ve Španělsku, odtamtud zaslal 8. ledna 2021 e-mail manažerovi hnutí ANO, poslanci Janu Richterovi. V něm uvedl, že pokud Babiš do pěti dnů neodstoupí, zabije premiéra, jeho manželku i děti. „Ať je konec jednoho zm*da,“ napsal. Podle státní zástupce Jana Lelka muži vadila restriktivní vládní opatření související s koronavirovou pandemií.

Muži hrozilo za vydírání dva až osm let vězení, Lelek pro něj původně v obžalobě navrhoval dvouletý trest vězení. Bracháčkův obhájce ale následně inicioval sjednání dohody.

Obviněný muž žil ve Španělsku, které ho do Česka předalo na základě evropského zatýkacího rozkazu. Český soud ho následně poslal do vazby, a to kvůli obavám z útěku nebo z opakování trestné činnosti.

Babiš koncem února řekl v televizním diskusním pořadu, že existuje člověk, který chce zastřelit jeho i jeho rodinu. Uvedl, že policisté ho o věci informovali letos 8. ledna a následně střežili jeho dům.

Premiérova manželka poté odcestovala do Dubaje a její snímky ze zahraničí se objevily na sociálních sítích. Babiš dal její cestu do souvislosti s výhrůžkami, podle něj se doma bála.

Premiér později doplnil, že mu obviněný muž zaslal omluvný dopis a že dotyčnému odpustil. K případu podle vlastních slov vypovídal na policii, jeho manželka nikoliv.



Španělský server NIUS v únoru napsal o zadržení hledaného Čecha, kterého česká policie podezírá z výhrůžek smrtí Babišově manželce a synovi. Po Babišovi údajně chtěl, aby do pěti dnů abdikoval.