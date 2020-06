Dvojice vyhoštěných Čechů opustila Rusko, jsou na cestě autem do vlasti

Štíchová neupřesnila, kdy by vyhoštění měli dorazit do Česka. Oba měli čas k opuštění ruského území do středeční půlnoci. Vzhledem k absenci leteckých linek mezi Moskvou a Prahou kvůli pandemii koronaviru se vracejí autem.

„Odjezd obou pracovníků proběhl bez problémů, pokud pomineme tu zrychlenou proceduru,“ řekl mluvčí českého velvyslanectví v Moskvě Jan Jindřich. Moskva dala Čechům na odjezd v diplomacii obvyklé dva dny. Ruské úřady podle Jindřicha k oběma vyhoštěným přistupovaly korektně. Kdy přesně oba vyhoštění z Moskvy odjeli, nechtěl Jindřich z bezpečnostních důvodů komentovat.

Rusko v pondělí označilo dva pracovníky českého velvyslanectví v Moskvě za nežádoucí. Diplomaté Rusko opustili i s rodinami. Ruské ministerstvo zahraničí zdůvodnilo svůj krok „na základě reciprocity a článku 9 Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích“.



Mluvčí českého ministerstva zahraničí Zuzana Štíchová již dříve řekla, že ruská odveta je očekávanou a odpovídající reakcí. Podle ní Česko považuje tímto problém za vyřešený.



Česko předminulý týden vypovědělo dva ruské diplomaty v souvislosti s kauzou údajné ruské hrozby českým komunálním politikům jedem ricin přivezeným ruským diplomatem do Prahy.



Agentura RIA Novosti uvedla, že vyhoštěnými ruskými diplomaty jsou šéf Ruského střediska vědy a kultury Andrej Končakov a jeho zástupce Igor Rybakov. Končakova v minulosti některá média označila za muže, který údajně přivezl do Prahy jed ricin. Podle ruské ambasády Končakov kvůli tomuto označení čelil výhrůžkám a dostal policejní ochranu.