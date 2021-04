Jurečka žádá vyčištění ruské ambasády. Odvezeš je do Moskvy? opáčil Hamáček

„Pokud na naší ambasádě v Moskvě nezůstane prakticky nikdo, tak bych úplně stejný postup očekával od naší vlády! Očekávám v pondělí jasnou reakci vlády a vyčištění ruské ambasady v Praze! Reakce musí být naprosto jasná a suverénní, v takové situaci je nutno být nekompromisní!“ napsal nejprve Jurečka.

Pak ale ve svém dalším tweetu ještě přitvrdil. „Prostě s*át na hlavu si nesmíme nechat!!“ rozohnil se šéf lidovců.

Ministr vnitra Jan Hamáček pověřený řízením ministerstva zahraničí mu při noční přestřelce odvětil, že komentuje něco, o čem mnoho neví.

„Vůbec tomu nerozumíš a chceš na tom vytloukat politické body. ČR musí držet slovo. Navíc pro ty Rusy musí přiletět letadlo. Nebo ty je do Moskvy odvezeš? Je to od Rusů nefér, ale my to zvládnem, pošlem speciál a odletíme se vztyčenou hlavou,“ uvedl Hamáček.



„Rozumím jasně, že reakce vlády má být adekvátní tomu co se stalo a to doposud není! 18 „diplomatů” a lhůta 48 hodin a oni 20 našich do 24 hodin a mohl bych pokračovat, ale to nepatří sem,“ nechtěl si Hamáčkovu odpověď nechat líbit Jurečka.



Podle šéfa ODS Petr Fialy vyhoštění 20 českých diplomatů potvrzuje agresivní ruskou politiku vůči Česku.

„Reciprocita se dala očekávat, ale vyhoštění 20 pracovníků naší ambasády není odpovídající reakce z ruské strany. Očekávám, že nyní musí přijít odpověď z naší strany,“ napsal exministr zahraničí Tomáš Petříček.