Soud v kauze vydírání kardiochirurgů IKEM míří do finále. Žalobce navrhuje podmínky

Žalobce navrhl Malému trest se zkušební dobou tří a Raškovi dvou let. Dále žádá peněžité tresty a tresty propadnutí věci. Obhájci naopak požadují zproštění obžaloby. Obvodní soud pro Prahu 4 v úterý ukončil dokazování, rozsudek by měl vyhlásit 7. října.
Obžaloba tvrdí, že někdejší vedení IKEM vyhrožovalo lékařům kompromitujícími materiály s cílem přimět je, aby přestali ohrožovat jeho pozice. Malý a Raška vinu odmítají. Původně byl obžalovaný také někdejší ředitel IKEM Michal Stiborek, který loni v srpnu zemřel. Jeho trestní stíhání soud zastavil.
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Bylo to pod mou rozlišovací schopnost, řekl Válek u soudu v kauze vydírání v IKEM
Státní zástupce Jan Vychyta v závěrečné řeči uvedl, že podle něj nejde o osobní či mocenské spory uvnitř IKEM, ale o to, zda obžalovaní při prosazování svých zájmů používali kompromitující materiály, padělané dokumenty či neoprávněně získanou soukromou komunikaci.
Obhajoba Malého naopak zpochybnila věrohodnost výpovědí poškozených a zdůrazňovala dlouhodobý konflikt uvnitř IKEM. Podle ní nebylo u údajných případů vydírání dostatečně prokázáno, k čemu konkrétně měli být Pirk a Netuka nuceni ani jaké konkrétní výhrůžky měly být použity.
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Bývalý šéf IT v IKEM odmítl obžalobu z vydírání kardiochirurgů Pirka a Netuky
Podle obžaloby Stiborek s Malým vyhrožovali Pirkovi a Netukovi zveřejněním kompromitujících materiálů. V případě Pirka mělo jít o dokumenty, které měly naznačovat jeho vazby na dodavatele zdravotnického materiálu do IKEM.
Na jejich vytvoření se měl podle obžaloby podílet Raška. Další část případu se týká soukromé zprávy, kterou Netuka poslal Pirkovi a ve které se vulgárně vyjadřoval o tehdejším ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09).
Raška se podle obžaloby k této komunikaci dostal při výměně Pirkova pracovního telefonu. Malý měl následně zprávu anonymně poslat Válkovi, aby Pirka a Netuku očernil. Raška tvrdí, že na zprávu narazil náhodně při kontrole přenosu dat.
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Bývalý náměstek IKEM odmítl obžalobu, která ho viní z vydíraní kardiologů
Pirk před soudem dříve uvedl, že mu Malý vyhrožoval společenskou likvidací. Netuka zase popsal dlouhodobé spory s tehdejším vedením IKEM, které podle něj postupně vyústily v zastrašování a vydírání. Obžalovaní tvrzení obou lékařů odmítají.
Případ vydírání v IKEM vyšetřovala nejprve Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli podezření, že byl do trestné činnosti zapojen i někdo z Policie ČR. Nakonec se to nepotvrdilo. Státní zástupce na trojici podal obžalobu v polovině loňského ledna. Obvodní soud nejprve rozhodl, že řízení vedl věcně nepříslušný orgán a vrátil kauzu státnímu zástupci k došetření, na základě rozhodnutí stížnostního soudu však nařídil hlavní líčení.
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20. května 2026