Knihkupectví nabízí nacistickou propagandu proti Židům mezi tituly pro děti

„Tato ilustrovaná dětská kniha, dle originálního podtitulu „pro mladé i starší“, je klasické antisemitské dílo německé nacionálněsocialistické osvěty. V roce 1938 jej ve svém nakladatelství „Der Stürmer“ vydal jeden z nejaktivnějších kritiků Židovstva své doby Julius Streicher.

Ležérní formou dětem například radí, jak poznat Žida: „podle odporného, nasládlého zápachu“, anebo dle pohledu, který „je číhavý a bodavý. Už na očích mu člověk okamžitě pozná, že je to špatný a prolhaný člověk.“ Nesmlouvavě autor zkomponoval taktéž básně, kterými zakončuje každou jednotlivou kapitolu.“

Takhle zní začátek anotace na knihu Jedovatá houba (v originále Der Giftpilz) od autora Ernsta Hiemera, kterou vydává nakladatelství Guidemedia etc. Kniha stojí necelé tři stovky.

Dílo německého spisovatele je prezentováno jako kniha pro děti. V popisku se dokonce píše, že kniha byla příležitostně používána i jako učebnice na školách. „Z dnešního pohledu může být bezesporu považována za učebnicový příklad protižidovské agitace,“ píše se v popisu.

Na knihu upozornil na Twitteru redaktor České televize Jakub Szántó. „Českem se šíří další nacistické škváry a internetové obchody jsou neschopné odlišit, co prodávat a čím se naopak podílejí na porušování zákona. Pevně doufám, že Policie ČR ví a bude urychleně konat,“ uvedl Szántó.

Redakce iDNES.cz zjišťuje vyjádření nakladatelství i knihkupectví.

Knihu na svých stránkách nabízelo i knihkupectví Mega Knihy. Krátce poté, co se však informace o publikaci objevily, již nebylo možné ji koupit.

Obě knihy nakladatelství Guidemedia etc prodává i e-shop Náš směr, které prodává i záložky s nacistickými symboly a heslem „Gott mit uns“, které se objevovaly na opascích vojáků Wehrmachtu.

Případem se zabývá policie

Nabídkou knih nakladatelství se zabývá nyní i policie. „O případu víme a v obecné rovině potvrzujeme, že se jím zabýváme,“ uvedl za policejní prezidium Ondřej Moravčík. „Bohužel další informace v současnosti zveřejňovat nebudeme,“ doplnil.



Knihu na Twitteru komentoval i šéf české diplomacie Tomáš Petříček. „Strašné. Doufám, že s nimi příslušné orgány okamžitě zatočí,” napsal.

Jedovatá kniha je jedna z několika knih, které Guidemedia etc nabízí. Ve své nabídce má dále například knihu Program NSDAP od Gottfrieda Federa, bývalého hospodářského experta této strany, či knihu Mírové dílo Adolfa Hitlera od Rolfa Kappa. „Kapp s pomocí obrazového materiálu ilustruje objem této prospěšné práce, určené užitku co nejširších vrstev německého obyvatelstva, a zároveň polemizuje s nepřátelskou propagandou, líčící Hitlerovo Německo ve světle agresivního militarismu,“ stojí v popisu knihy.

Guidemedia nabízí taktéž knihu Holocaust pod lupou nebo Co řekli naši velikáni o Židech. Kniha se prezentuje jako souhrn citátů o lidech s židovským náboženstvím od osobností české literatury.

U soudu za Hitlerovy projevy

Nakladatelství Guidemedia etc se dostalo do povědomí médií již v předchozích letech, a to kvůli vydání projevů Adolfa Hitlera. V knižní podobě se objevily v roce 2012. Nejvyšší soud nakladatelství loni v červnu definitivně zprostil obžaloby a odmítl nesouhlasné dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

„V případě knihy ‚Adolf Hitler Projevy‘ soud první instance správně shledal a odvolací soud potvrdil, že nejde o programové vymezení, ze kterého by pro budoucnost mohly čerpat další generace neonacistů,“ uvedl tehdy v tiskové zprávě mluvčí NS Petr Tomíček.

Spolumajitel vydavatelství Pavel Kamas pak již dříve uvedl, že svobodu slova v Česku se chystají „otestovat“ dalšími kontroverzními tituly. „Zahajujeme totiž novou samostatnou edici, věnovanou vyvracení mýtu ‚holokaustu‘. To bude pro tzv. ‚svobodu slova‘ v ČR rozhodující zatěžkávací zkouška,“ napsal loni Kamas agentuře ČTK.

Před třemi lety také vzbudilo rozruch vydavatelství Naše vojsko, když vyšlo najevo, že prodává trička a hrnky s Hitlerovou podobiznou. Nakladatelství to hájilo s tím, že se jedná o sběratelskou edici.