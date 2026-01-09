Vydatné sněžení už způsobilo desítky nehod, řada klíčových silnic stojí

Dálnici D5 uzavřelo hned několik dopravních nehod, zejména pak uvázlých kamionů. Je uzavřena mezi 144. až 136. kilometrem na Tachovsku ve směru na Prahu, další kamion zastavil provoz na 112. kilometru na Prahu.
„Vlivem počasí jsou v Plzeňském kraji některé komunikace místy nesjízdné. Aktuálně evidujeme zvýšený počet dopravních nehod. Ve většině případů se jedná o nehody bez vážných zranění osob, škody jsou na vozidlech. Přesto žádáme řidiče o maximální opatrnost a zvážení nutnosti cest,“ dodali policisté na X. Na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou.
V Karlovarském kraji od noci slabě, ale vytrvale sněžilo. Na silnicích, které jsou po několikadenních mrazech promrzlé, zůstával sníh ležet, a to i na dálnici D6. Silničáři vozovky ošetřili už v noci a nad ránem se dostali i na vedlejší silnice. Vzhledem k tomu, že dál sněží, se silnice znovu rychle pokrývaly sněhem. Stalo se několik nehod – ráno havarovalo osobní auto u Potůček, do svodidel narazila dodávka v Ostrově.
|
V Česku intenzivně sněží. Komplikace v dopravě, dálnice kvůli nehodám stojí
Kvůli hustému sněžení a neukázněným řidičům silnice uzavřela pro nákladní dopravu cestu z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána v Ústeckém kraji. Kamiony tam zablokovaly cestu silničářům, kteří nemohli pokračovat v údržbě hlavního tahu do sousední země. Sněžení komplikuje dopravu také na Lounsku, Mostecku, hustě sněží už i v dalších částech regionu.
Sněžit začalo i v Praze a Středočeském kraji. Dálnici D6 u Hostivice nedaleko pražského letiště ve směru na Karlovy Vary uzavřela před 07:00 nehoda nákladního auta a dvou osobních aut. Záchranáři převezli k dalšímu vyšetření do motolské nemocnice řidiče nákladního auta. Počasí komplikuje i hromadnou dopravu, podle webu Pražské integrované dopravy jsou aktuálně omezené některé příměstské autobusové linky spojující hlavní město a středočeské obce.
Kvůli sněžení nejezdí v Praze tramvaje mezi náměstím Míru a Vršovicemi. Uvízlý kamion ve Vinohradské ulici zastavil provoz linky 13, píše dopravní podnik.
Na řadě míst uvízly kamiony, například ve Věšíně na Příbramsku na silnici 19 uvízly dva kamiony a vytvořily se kolony z obou směrů. Nehod a komplikací od rána přibývá, ale zatím jsou podle policie a záchranné služby bez vážnějších zranění.
Silničáři zavřou pro kamiony hlavní tah z Tanvaldu na Harrachov
Kvůli očekávanému intenzivnímu sněžení uzavřou v pátek v 11:00 silničáři preventivně pro nákladní auta nad 3,5 tuny hlavní tah I/10 z Tanvaldu na Harrachov na Jablonecku a dál do Polska. Předběžně zůstane uzavřený do sobotního poledne.
Osmnáctikilometrový úsek silnice z Tanvaldu na Harrachov se v posledních letech pro nákladní dopravu zavírá při každém silnějším sněžení.
|
V Německu udeřila bouře Elli, zavírají se školy. Části Francie a Británie bez proudu
Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozidla vede po silnici I/35 přes hraniční přechod v Hrádku nad Nisou na Liberecku. „Apelujeme na řidiče nákladních vozidel, aby v době uzavírky využili alternativní trasu a nepokoušeli se projet uzavřeným úsekem,“ zdůraznil Svoboda. Na dodržování zákazu bude dohlížet policie. Autobusy a osobní auta úsekem projedou.
K zablokování rušné horské komunikace z Tanvaldu na Harrachov stačí jediný uvízlý kamion.