Koukal jsem na to, NATO to neuzná, řekl Pavel k maskovaným výdajům na dopravu

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se rozhodla do zákonem stanovených výdajů na obranu ve výši minimálně dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) započítat i část výdajů na dopravní stavby.
„Když jsem měl možnost se dívat na ten seznam, tak z nich na první pohled většina výdajů nebude uznatelná,“ uvedl Pavel.
Senátoři řešili výdaje na obranu, Zůna nepřišel. Jako by námi pohrdal, zkritizovali
Schválený rozpočet ministerstva obrany počítá s výdaji 154,8 miliardy korun. To odpovídá 1,73 procenta HDP. K nim chce vláda připočíst výdaje ministerstva dopravy ve výši 19,6 miliardy korun. Celkové obranné výdaje by tak měly podle vlády dosáhnout přibližně 185 miliard korun. Jedná se zhruba o 2,07 procenta HDP.