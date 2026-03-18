Koukal jsem na to, NATO to neuzná, řekl Pavel k maskovaným výdajům na dopravu

  19:12
Vláda se rozhodla zahrnout do výdajů na obranu i ty na pokrytí dopravy. Podle prezidenta Petra Pavla to ale NATO neuzná jako plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Pavel to ve středu řekl novinářům při návštěvě Středočeského kraje. Letošní výdaje na obranu tak podle něj budou nižší než dvě procenta. Vláda tvrdí opak.
Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026)

Prezident České republiky Petr Pavel na návštěvě Litvy. (12. března 2026) | foto: AP

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů se rozhodla do zákonem stanovených výdajů na obranu ve výši minimálně dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) započítat i část výdajů na dopravní stavby.

„Když jsem měl možnost se dívat na ten seznam, tak z nich na první pohled většina výdajů nebude uznatelná,“ uvedl Pavel.

Senátoři řešili výdaje na obranu, Zůna nepřišel. Jako by námi pohrdal, zkritizovali

Schválený rozpočet ministerstva obrany počítá s výdaji 154,8 miliardy korun. To odpovídá 1,73 procenta HDP. K nim chce vláda připočíst výdaje ministerstva dopravy ve výši 19,6 miliardy korun. Celkové obranné výdaje by tak měly podle vlády dosáhnout přibližně 185 miliard korun. Jedná se zhruba o 2,07 procenta HDP.

