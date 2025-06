„Jsou v zásadě tři cesty, jak zajistit více peněz na obranu: snižování výdajů v jiných oblastech, zvyšování daní a dluhové financování,“ nastínil Aleš Bělohradský z Centra veřejných financí.

Hlavně na začátku české cesty ke zvýšení obranného rozpočtu je podle něj žádoucí zadlužit se, aby byl nástup co nejrychlejší. „Pak už se může zpomalit,“ dodává.

Centrum veřejných financí s výzkumným ústavem Peace Research Center Prague namodelovaly, jak by financování dodatečných obranných výdajů mohlo vypadat. V příštích dvou letech by se mělo Česko především zadlužit, poté dočasně zvýšit daně. Od roku 2030 by zvýšené financování obranného průmyslu mělo být založeno hlavně na dlouhodobé změně výdajů, případně daní.

Členské státy NATO si ve středu v Haagu odsouhlasily zvýšit výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP) do roku 2035. Číslo zahrnuje 3,5 procenta přímo na obranu, čili na výzbroj, informační technologie, personál, zásoby, a podobně. Dalších 1,5 procenta pak mají státy vynakládat na širší výdaje spojené s bezpečností.

Česko momentálně dává na obranu 160,8 miliard korun ročně, což odpovídá necelým dvěma procentům HDP. Navýšení na pět procent HDP tedy pro Česko znamená více než dvojnásobek oproti současnému stavu, to znamená při dnešních cenách ročně přes 300 miliard korun. „Je to ohromné číslo. Mluvíme o pětině státního rozpočtu,“ poznamenal Bělohradský.

Správnější z jeho pohledu je ale nový spojenecký závazek interpretovat tak, že máme do roku 2035 reálně navýšit výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP. Nikdo totiž přesně neví, co vše si nakonec budeme započítat do těch širších výdajů na bezpečnost, které mají činit 1,5 procenta HDP.

Můžeme si do toho započítat Dukovany?

Stejně to vnímá i náměstek ministra financí, ekonom Tomáš Holub. „V tuto chvíli nikdo nevíme, o co půjde a jak moc budeme moci být v této oblasti kreativní,“ přiznal. „Bude se tam počítat dostavba Dukovan? Vidíme, že ve válečném konfliktu má jaderná elektrárna výhody,“ uvažoval.

Dostavba jaderné elektrárny by podle odhadů totiž mohla české HDP zvýšit až o 230 miliard, tedy čtyři procenta. A energetická soběstačnost je jednou z oblastí, která by mohla v obranné strategii figurovat.

Náměstek ministryně obrany František Šulc byl v možnostech dodatečných výdajů více konkrétní. „Mohlo by to jít do výrobních kapacit obranného průmyslu, do civilní připravenosti, do výzkumu,“ uvažoval.

V Česku vyvolává debata o navýšení financí na obranu rozporuplné názory. Předsedové opozičního ANO a SPD Andrej Babiš a Tomio Okamura to odmítají. Babiš závazek označuje za nepřijatelný a nesmyslný, a to i proto, že současná vláda podle něj v současné době není schopná utratit ani dvě procenta HDP na obranu. Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová se zase obává, že investice zbrojařům by šly na úkor českých důchodců.

Takové obavy se ale snaží Holub rozvířit. „Myslím si, že tohle budou až ty úplně poslední oblasti, do kterých by vlády sahaly. Je třeba si říct, že si nesmíme rozmělnit důchodovou reformu, kterou tato vláda přijala,“ myslí si.

Zároveň dodává, že by nerad sledoval škrty ve školství nebo do vědy a výzkumu. Místo toho se podle něj nabízí omezení dotací, které mají pomáhat s přechodem na zelenější technologie. Dalším krokem je neschvalovat zbytečné výdaje. „Já chápu, že jsme před volbami, ale když slyším, jak někdo mluví o slevách na jízdném, tak si kladu otázku proč? Proč by tohle měla být priorita v tom kontextu, který teď panuje?“ ptal se.

Domnívá se však, že zvýšení některých daní je nevyhnutelné. Jinou cestu stát podle něj nevymyslí.