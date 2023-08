Ukrajinští vojáci se léčí v českých nemocnicích. Poranění si odnáší i z výcviku

„Poskytnutí léčby zraněným příslušníkům ukrajinské armády je další způsob, jak můžeme pomoci válkou devastované Ukrajině. Kvalita poskytované zdravotní péče je v našich vojenských nemocnicích na vysoké úrovni a jsme rádi, že ji můžeme poskytnout mimo jiné právě těm, kteří hrdinně bojují za svou zemi,“ uvedla ministryně obrany Jana Černochová.

Česko se do konce tohoto roku zavázalo k výcviku až 4 000 vojáků, členské státy EU se budou podílet na přípravě 30 000 vojáků různých specializací. Podle mluvčí armády se na Libavé aktuálně necvičí, nicméně léčení z výcviku si vyžádalo i čtrnáct hospitalizací.

„Jde o běžná zranění z výcviku, jako jsou podvrtnutí, zlomeniny, akustická traumata, případně náhlá infekční onemocnění a podobně. Celkem muselo vyhledat ošetření 88 vojáků. U těch, kteří byli převezeni z bojů na Ukrajině, jde o ztrátová zranění, u kterých je vojákům poskytována i následná rehabilitace. Léčíme i zraněné s neurologickým deficity, kdy jde o šrapnelová zranění centrálního nervového systému. Těmto pacientům je poskytována dlouhodobější rehabilitace,“ vyjmenovala mluvčí obrany Simona Cigánková.

Léčbu platí pojišťovny

Příjem takových pacientů je podle jejích slov řešen průběžně dle potřeb a požadavků. „Česká republika nabízí širokou škálu možností, jak ošetřit zraněné ukrajinské vojáky, závisí ale na ukrajinské straně, jak je využije či jak je vůbec může využít kromě jiného kvůli logistickým problémům, a samozřejmě vše se odvíjí i od závažnosti zdravotního stavu zraněných a záleží též na tom, jsou-li vůbec a případně kdy schopni převozu,“ dodala Cigánková.

Komplexní zdravotní péči v podobě léčby a poskytnutí lůžkové péče hradí příslušná zdravotní pojišťovna, protože všem dosud léčeným vojákům udělilo ministerstvo vnitra dočasnou ochranu. Náklady, které vznikají vojenským nemocnicím, jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, nikoli z rozpočtu resortu obrany.

Pomáhají i soukromníci z Česka

Kromě státních institucí se do pomoci vojákům z fronty na Ukrajině zapojují i soukromé společnosti z Česka. Například Nadační fond REGI Base I pomáhá už od okupace Krymu v roce 2014. Oproti armádě, která na dotaz redakce odmítla uveřejnit příběhy některých vojáků, kteří se v Česku léčí, či cvičí, byla tato nadace sdílnější.

Dva zranění ukrajinští obránci Ukrajiny Vasyl (vpravo) a Rustem (příjmení si nepřejí zveřejnit z bezpečnostních důvodů) pro příjezdu do Lázní Darkov, kde je přivítala obchodní ředitelka lázní Lenka Krótká.

Rustem, původně Krymský Tatar, se i v důchodovém věku zapojil do obrany Ukrajiny. On i s druhým vojákem se léčili v karvinských Lázních Darkov. „Narukoval jsem, abych pomáhal. Jsem sice už starší chlap, ale mám co nabídnout. Nemohl bych jen sedět,“ líčí poručík Rustem.

Bojoval na Donbasu u západního batalionu teritoriální obrany Verchoviny. Při noční hlídce ho přepadla větší skupina ruské rozvědky. Vojáci ho zmlátili tak brutálně, že upadl do bezvědomí.

„Mysleli, že je mrtvý. To ho zachránilo. Ráno poručíka Rustema našli spolubojovníci. Měl těžký otřes mozku a poškozené vnitřní orgány. Převezli ho do nemocnice. Po dlouhé hospitalizaci využil možnosti zapojit se do našeho programu a byl vybrán na léčebně-rehabilitační pobyt v České republice,“ říká Hynek Čech, zakladatel Nadačního fondu REGI Base. Jeho fond do Česka dopravil a zajistil léčbu ze soukromých zdrojů 21 vojákům z Ukrajiny.

Podobný osud čekal i na druhého vojáka, kterého fond přivezl do Česka. Jednašedesátiletý Vasyl utrpěl těžká poranění na frontě po dopadu dělostřeleckého granátu.

Ukrajinský voják Vasyl (2022)

„Věk mě nemohl zastavit. Miluji svoji zemi a padl bych při její obraně. Bohužel jsem byl ale trvale vyřazen z boje po výbuchu minometného granátu,“ říká vojín Vasyl původem z ukrajinských Karpat. Mobilizován byl už na začátku války na konci loňského února.

Bojoval v Doněcké oblasti, v místech jako Komešovacha, Iskra, Gryhorivka či Havrelovka, do chvíle, než v jeho blízkosti vybuchl minometný granát a tlaková vlna ho odmrštila přímo na betonovou zeď.

„Měl silný otřes mozku, polámaná žebra a později se u něj projevila i další zranění jako následek výbuchu. Po propuštění z nemocnice v Dnipru se přesto snažil vrátit na frontu. Jeho zdravotní stav to však neumožnil,“ líčí Čech.

V léčbě pomáhá jodobromová voda

Ředitelka Lázní Darkov Lenka Krótká říká, že zkušenosti s podobným zraněním mají tyto lázně rozsáhlé. Pomáhá jim nejen kvalitní ,robotické vybavení, ale i jodobromová solanka.

„Jodobromová voda změkčuje vazivové struktury, uvolňuje svalové kontraktury, zlepšuje prokrvení tkání a orgánů, zmírňuje akutní i chronické zánětlivé procesy, zklidňuje kožní defekty. Je proto velmi cenným pomocníkem i při léčbě poranění z války,“ říká Krótká.

„S léčbou vojáků máme dlouholeté zkušenosti, ať už se jedná o české válečné veterány, nebo o zahraniční vojáky z Libye, Saúdské Arábie či Ukrajiny. Úspěšně jsme léčili i děti z Beslanu,“ dodala a připomněla tragickou událost, při které v Rusku zahynula řada dětí, ale i zasahujících vojáků a policistů.