Výchova dětí bez pohlavků. Novela mnohé změní, vysvětluje psycholožka

Ve své praxi se dlouhodobě věnujete násilí na dětech. Pokud někdo uhodí své dítě, je to rodičovské selhání?
Ve chvíli, kdy rodič dítě uhodí, mívá z toho často nepříjemný pocit. Mnoho rodičů popisuje, že v tu chvíli selhali, že byli příliš vzteklí, bezradní nebo bezmocní. To, že si uvědomí, že něco není v pořádku, může být motivací ke změně.
K trestání dětí a k násilí na nich stále dochází. Nejdřív si jako společnost musíme říct, jak se chceme v rodičovství k dětem chovat a proč je dobré postupy měnit. Dnes už víme, že odklon od fyzických trestů i od trestání obecně je prospěšný — pro společnost, pro psychické i fyzické zdraví dětí i pro kvalitu našich vztahů.
Pokud rodič dítě uhodí, ubližuje v tu chvílí vztahu s ním.