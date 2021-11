Většina našich dětí nejsou Romové, vyvrací mýty ředitelka dětského domova

Dětské domovy v Praze spadají jako jediný druh sociálního zařízení pod magistrát hlavního města. Ten nyní finančně podpořil například projekt Patron. „Patron či patronka se stává mladému člověku z dětského domova průvodcem na cestě do dospělosti,“ vysvětluje bývalá ministryně školství a nyní již dvanáctým rokem ředitelka dětského domova.



Váš dětský domov se zapojil do projektu Patron, který pomáhá mladým lidem z dětských domovů začlenit se do společnosti. Jak patroni pomáhají?

V rámci tohoto projektu vytvářejí mladí lidé starší šestnácti let takzvanou patronskou dvojici s dospělým dobrovolníkem starším třiceti let, který je z pomáhající profese a je již sám v životě usazený. Tento patron či patronka se stává mladému člověku z dětského domova průvodcem na cestě do dospělosti. Nejde však jen o integraci do pracovního života, řešíme také problematiku bydlení. V současné době provozujeme čtyři garsonky, které jsme dostali od magistrátu k dispozici právě pro děti, které z dětského domova po uplynutí dospělosti odcházejí a toto jim do začátku velmi pomůže. Potřebovali bychom jich ale více, tak sedm osm…