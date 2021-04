Výbuch ve Vrběticích souvisel s Ukrajinou, GRU se snažila zbraně odkoupit

Respekt ve svém posledním článku připomíná, že policisté a tajné služby pracují s verzí, že cílem útoku byly vrbětické muniční sklady, v nichž měly být uloženy zbraně mířící na Ukrajinu.

„Konkrétně měl útok směřovat na materiál bulharského obchodníka se zbraněmi Emiliana Gebreva, který mohl být exportován k ukrajinským vládním silám stojícím v tehdy konfliktu proti Rusku,“ píše médium. Takový výbuch právě mohl poškodit Gebrevovu pověst obchodníka.



Data, které Bellingcat analyzoval, podporují hypotézu, že výbuchy v roce 2014 v Česku byly součástí dlouhodobější operace GRU, která měla narušit schopnost Ukrajiny získávat zbraně a munici nezbytnou pro obranu proti ruským jednotkám. Telefonní záznamy členů jednotky například ukazují, že mezi roky 2014 a 2015 komunikovali s ruskými důstojníky nasazenými ve válce na Donbasu a s místními separatisty.

Agenti GRU z jednotky 29155 měli za úkol několik akcí, například pokus o atentát Gebreva. Podle investigativců stojí pravděpodobně také za dalším výbuchem v muničních skladech v Bulharsku v roce 2015.

„Akce jednotky byly namířeny na Gebreva a jeho firmu EMCO, jejíž vojenský materiál mohl představovat pro obranyschopnost Ukrajiny zásadní faktor,“ uvádí Respekt.

Dřívější informace ukázaly, že dva příslušníci týmu Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin do České republiky přišli s tím, že chtějí muniční sklady navštívit osobně. Do Vrbětic se objednali e-mailem, tvrdili o sobě, že jsou obchodníci se zbraněmi. Povolení ke vstupu do Vrbětic jim provozovatel vydal na období od 13. do 17. října. Muniční sklad číslo 16 vybouchl 16. října v 9:25.



Policie zatím nemá přímý důkaz, že do areálu oba muži fyzicky skutečně vstoupili, ale považuje tuto hypotézu za vysoce reálnou. V době, kdy Vrbětice explodovaly, nastupovali již Čepiga s Miškinem ve Vídni do letu společnosti Aeroflot do Moskvy.

Detektivové pracují s hypotézou, že výbušný systém mohl být aktivován až při převozu zbraní z Vrbětic. Zároveň je však možné, že k výbuchu mělo dojít přímo v areálu. Právní zástupce Imex Group Radek Ondruš Bellingcatu a Respektu řekl, že Gebrev neplánoval nic ze svých zásob v českých skladech expedovat.

„Zároveň Bellingcatu a Respektu potvrdil, že EMCO bylo v roce 2014 jednou z čtyřech společností, které ve vybuchlém skladu č. 16 skladovaly munici (dvě firmy byly bulharské, dvě české). Podobně to platí pro druhý sklad č. 12, který vybuchl v prosinci 2014 – jak tvrdí Imex Group, ani odtud EMCO nechtělo v daném období době nic vyvézt,“ uvádí Respekt.

Z korespondence, kterou investigativci získali, je nicméně zřejmé, že se Imex snažil, aby bulharský obchodník svou munici vyvezl. Ředitel Petr Bernatík v říjnu 2014 navíc Emco informoval o tom, že ho oslovilo několik zájemců o jejich nevyzvednuté zboží.

Podle zdrojů z ukrajinských bezpečnostních složek jednou z cest, jak se GRU snažila bránit dodávkám zbraní na Ukrajinu, byly pokusy o jejich odkupy v Evropě. Právě toto mohlo být totiž původním úkolem dvou agentů, kteří se do skladů objednali. Když se pak nákup nezdařil, GRU pravděpodobně zvolila násilnou akci. „Krátce poté, co Gebrev prodej odmítl, si šest členů jednotky 29155 rezervovalo lety do Česka a okolních zemí,“ dodává Respekt.