Vyhovovalo by mu vládnout s Babišem, odmítly špičky lidovců Čunkovy výhrady

„Jiří Čunek se už řadu let neúčastní, až na výjimky, naprosté většiny stranických setkání, diskusí a fór. Je to jeho subjektivní pohled. To tak skutečně není. Jsem bytostně založený konzervativec, v rozumném a slušném slova smyslu,“ prohlásil ve čtvrtek Výborný.

„KDU-ČSL je konzervativní strana, nikoli liberální. Vnímám tendenci, že se snažíme zalíbit mainstreamu. Většina společnosti přitom podle mého názoru taková vůbec není,“ tvrdil v rozhovoru pro MF DNES Čunek, který dříve stranu vedl, stejně jako později Výborný.

Čunek také tvrdí, že bylo chybou, když šla koalice SPOLU do voleb s tím, že odstaví od vlády šéfa ANO Andreje Babiše. A to se koalici SPOLU povedlo sestavením pětikoaliční vlády se STAN a Piráty.

Europoslanec a místopředseda lidovců Tomáš Zdechovský vidí důvod tohoto Čunkova vyjádření o Babišovi jasně. „Jim dvěma by vyhovovalo spolu vládnout. Jsou stejně zaměření, jak je vnímám. Když byl Andrej Babiš předseda vlády a Jiří Čunek hejtman Zlínského kraje, tak se nikdy netajil tím, že s Andrejem Babišem dokáže vyjít,“ řekl Zdechovský, který má vést lidovce do Evropského parlamentu, ať do nich budou kandidovat sami či v koalici.

„My jsme nechtěli, aby vládlo hnutí ANO, které je spíš hnutím jednoho člověka,“ řekl místopředseda KDU-ČSL. Nikoho podobného smýšlení, jaké má senátor Čunek, ve vedení KDU-ČSL nevidí.

Podobně to vidí i Výborný. Na dotaz, zda je Čunek spíš solitér inklinující dlouhodobě k Babišovi, odvětil: „Vidíte to docela realisticky.“

Předseda KDU-ČSL, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, přes opakovanou žádost o reakci na Čunkovu kritiku k působení ve vládě neodpověděl.

I když Čunek své straně vytkl, že se odklání od konzervativních hodnot a snaží se zalíbit mainstreamu, faktem je, že KDU-ČSL stále striktně odmítá návrh na uzákonění možnosti manželství stejnopohlavních párů, a lidovečtí ministři ani ve vládě nepodpořili Istanbulskou úmluvu, tedy Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí.

„Spíš si myslím, že některá témata, která nejsou vnímána pozitivně nebo na sociálních sítích nejsou vnímána pozitivně, se snaží strana potlačit,“ připustil Zdechovský.

„My máme třeba poměrně střízlivý přístup k migraci a náš volič nesouhlasí s tím, jakým způsobem Vít Rakušan dohodl migrační dohodu a jakým způsobem ji snaží prezentovat,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL a lídr strany do evropských voleb Tomáš Zdechovský.

Podle volebního modelu agentury Median zveřejněného v červenci je podpora lidovců na dlouhodobém minimu. Sami by měli podle agentury šanci získat ve volbách jen 2 procenta hlasů a ze Sněmovny by vypadli.