Ministr hledá ředitele agentury těsně před volbami. Nejhorší doba, kritizuje Havlíček

  21:00
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vypsalo výběrové řízení na generálního ředitele agentury CzechTrade, která podporuje expanzi českých firem do zahraničí. Do voleb přitom zbývají tři týdny. Právě načasování vypsání konkurzu kritizuje bývalý ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), který varuje, že takový krok může celou agenturu destabilizovat.
foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Výběrové řízení bylo ministerstvem vypsáno 25. srpna, lhůta pro podání přihlášky končí v pátek 12. září. Tedy jen tři týdny před volbami do Poslanecké sněmovny. Pokud by se změnila vláda a MPO by už nespadalo do gesce Lukáše Vlčka (STAN), je riziko, že by došlo personálním změnám i v CzechTrade.

Právě to kritizuje Vlčkův předchůdce v pozici Karel Havlíček, který řekl, že výměna přichází „v nejhorší dobu“. „Fakt by mě zajímalo, kdo se přihlásí do výběrového řízení, když netuší, jestli bude mít podporu příští vlády,“ sdělil zpravodajskému portálu iDNES.cz.

Ministerstvo ale obavy z možného rychlého střídání na pozici generálního ředitele obavy nemá. „Pozice generálního ředitele je odborná, nikoli politická,“ napsal portálu iDNES.cz mluvčí resortu Marek Vošahlík. Důvodem výměny na pozici ředitele je podle něj plánovaný odchod do důchodu současného generálního ředitele, kterým je už od roku 2014 Radomil Doležal. Ten ve funkci zažil šest různých ministrů průmyslu a obchodu a je nejdéle sloužícím ředitelem CzechTrade.

„S generálním ředitelem přitom již delší dobu vedeme diskuzi o novém výběrovém řízení s ohledem na jeho dříve avizovaný odchod do důchodu. O rozhodnutí vyhlásit výběrové řízení byl stávající generální ředitel informován před samotným vypsáním výběrového řízení,“ tvrdí Vošahlík.

Doležal ale ve vyjádření pro server iRozhlas.cz tvrdí, že nové výběrové řízení s ním konzultováno nebylo. „Pomohu bohatou zkušeností novému vedení úřadu s výběrem kandidáta, který by pokračoval v mojí práci a následně pomohl šest měsíců s (jeho) zapracováním. Vyhlášení výběrového řízení v září se mnou nebylo konzultováno,“ sdělil.

S Doležalovou prací byl ze své zkušenosti spokojený i Karel Havlíček, který ho ve vyjádření pro redakci označil za „zkušeného manažera z praxe“. Jeho výměnu považuje za „destabilizaci agentury“.

„Očekáváme, že nové vedení, které vzejde z otevřeného a transparentního výběrového řízení, dá agentuře potřebný nový impuls a dynamiku a připraví ji na aktuální výzvy, kterým čeští exportéři čelí,“ slibuje si Vošahlík.

Mezi oficiálními požadavky na pozici generálního ředitele CzechTrade je minimálně pět let praxe v oboru, anglický jazyk na úrovni C1 nebo magisterské vzdělání. Udávaný rozpočet agentury je zhruba 440 milionů korun na rok.

Další konec po deseti letech

Doležal navíc není prvním vysoce postaveným manažerem v rámci MPO, který skončí po více než dekádě na své pozici. Loni skončil po deseti letech na pozici šéfa sekce fondů Evropské unie Marian Piecha. Ministerstvo tehdy pro server e15 zdůvodnilo Piechův konec restrukturalizací ministerstva a přesunem agendy takzvaného národního plánu obnovy, tedy programu EU, který má členským státům ekonomicky pomoci po pandemii covidu-19.

„Právě v národním plánu obnovy, kde má ministerstvo průmyslu a obchodu klíčovou roli, je potřeba, abychom se zaměřili na úspěšnou realizaci strategických projektů pro modernizaci Česka. Proto by agenda tohoto programu měla přejít přímo pod pana ministra,“ napsal tehdy serveru e15 mluvčí Vošahlík.

Ze sekce fondů EU z MPO v roce 2024 odešel také náměstek Petr Doškář. Ten se na konci loňského října dostal do pouze tříčlenného složení dozorčí rady ve společnosti Net4gas, která je držitelem výhradní licence pro přepravu zemního plynu po České republice. Net4gas byl až do roku 2023 soukromou firmou. V prosinci roku 2023 byl ale zestátněn. První dva roky po zestátnění vykazoval miliardové ztráty, poté se dostal do plusu v řádu jednotek milionů korun.

12. září 2025  17:34

