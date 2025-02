Rath, Homolka, Bulovka. Jaké jsou největší kauzy v českém zdravotnictví

Kauza zakázek Fakultní nemocnice Bulovka

Celkem bylo v kauze nemocničních zakázek, která se týká i jiných nemocnic, postupně obviněno přes 20 lidí a osm právnických osob. Státní zástupce uzavřel dohody s několika obviněnými, mimo jiné s podnikatelem Tomášem Horáčkem, kterého média označovala za ústřední postavu celé kauzy. Horáček, který začal spolupracovat s policií, přijal v prosinci 2021 půlroční trest, sedmiletý zákaz působení v obchodních společnostech a peněžitý trest pět milionů korun.

Předloni v září soud schválil tři dohody o vině a trestu v kauze dvou zakázek FN Bulovka. Bývalí ředitelé nemocnice Andrea Vrbovská a František Novák a také někdejší ekonomická náměstkyně Bulovky Marie Nushiová přijali podmíněné i peněžité tresty a několikaleté zákazy činnosti. Obžaloba se týkala dvou zakázek FN Bulovka - zakázky na úklid za zhruba 150 milionů korun a zakázky na vjezdový systém v hodnotě asi tří milionů korun. V listopadu soud schválil dohodu o vině a trestu s dalším obžalovaným v kauze údajných manipulací se zakázkami FN Bulovka, podnikatelem Dalimilem Jánským. Se žalobcem se na trestu dohodly i dvě obžalované firmy.

Případ kolem Horáčka se netýkal jen FN Bulovka. V dubnu 2022 například přijal podmíněný trest Antonín Tvrdoň, který byl obžalován v souvislosti se zakázkou na stravovací služby pro Nemocnici Na Františku v Praze v hodnotě 33 milionů korun. Se žalobcem se na trestu dohodla i obžalovaná firma, společnost Veřejné zakázky. Na trestu se s žalobcem v minulosti dohodly i společnost Delirest services (dříve Eurest) či manažerka Jitka Ulrychová. Čtveřice obžalovaných, např. bývalý ředitel nemocnice Robert Zelenák, obžalobu odmítla.

Kauzy kolem Davida Ratha

Bývalý středočeský hejtman za ČSSD z let 2008 až 2012 stál za asi nejznámější trestní kauzou spojenou se zakázkami ve zdravotnictví. Za přijímání úplatků a manipulace s tendry ve Středočeském kraji ho soudy poslaly na celkem osm let do vězení, součástí verdiktu je také třináctimilionový peněžitý trest. Několikaleté tresty dostali kromě Ratha nejen manželé a lékaři Petr a Kateřina Kottovi, blízcí spolupracovníci Ratha, ale i další lidé. Potrestána byla i firma Metrostav.

První větev kauzy se týkala manipulace zakázek na modernizaci nemocnic v Kolíně, Mladé Boleslavi či Kladně, opravy zámku v Buštěhradě či gymnázia v Hostivici. Zmanipulované tendry měly hodnotu stovek milionů korun, Rath a jeho společníci chtěli podle vyšetřovatelů přes 60 milionů korun. Ve druhé části kauzy se soudy zabývaly manipulací veřejných zakázek na rekonstrukci či výstavbu pavilonů nemocnic v Kladně, Mladé Boleslavi a Kolíně a dodávky sanitek pro záchrannou službu.

Rath opustil vězení předloni v květnu, Kott se dostal na svobodu o čtyři měsíce později a Kottovou soud podmíněně propustil loni v lednu.

Kauzy bývalého ředitele Nemocnice Na Homolce

Neurochirurg Dbalý, který vedl prestižní pražskou nemocnici v letech 2006 až 2012, se spolu s dalšími obžalovaný ocitl před soudem kvůli třem korupčním kauzám. Za zmanipulování nemocničních tendrů, při kterých vznikla nemocnici škoda přes 150 milionů korun, si vyslechl dva pravomocné rozsudky, které ho poslaly na deset let do vězení. Společně s dalšími odsouzenými se má podílet na náhradě škody nemocnici v celkové výši 112 milionů korun.

První kauza se týkala poradenských nebo právních služeb, jež nemocnici poskytovala advokátní kancelář Šachta & Partners (později MSB Legal) spojovaná s lobbistou Ivo Rittigem. Dbalý v ní dostal sedmiletý trest vězení. V druhé větvi případu, zakázce na digitalizaci chorobopisů a nákupu gama nože, pak soud exřediteli přidal další tři roky. Třetí obžaloba se týkala zakázek mimo jiné na pracoviště navigované neurochirurgie. V červnu 2022 už soud upustil od dalšího navýšení trestu, který mohl dosáhnout maximálně 12 let vězení.

Loni v září soud Dbalého podmíněně propustil z vězení. Stanovil mu sedmiletou zkušební dobu. Dbalý si z desetiletého trestu odpykal přes třetinu.

Modernizace magnetické rezonance ve Zlíně

V červnu 2019 Okresní soud ve Zlíně zprostil obžaloby bývalou předsedkyni představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati (KNTB) ve Zlíně Danu Barnášovou. Za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a porušení povinnosti při správě cizího majetku jí hrozilo až osmileté vězení. Barnášová vinu odmítala.

V břenu 2021 se ministerstvo spravedlnosti Barnášové za její nezákonné trestní stíhání omluvilo a vyplatilo jí odškodné a přiznalo také náhradu nákladů obhajoby. Případ se týkal zakázky na modernizaci magnetické rezonance v KNTB za více než 25 milionů korun.

Kauza zdravotnického materiálu pro nemocnice

Loni v únoru policie zadržela deset lidí kvůli podezření z korupce při nákupu zdravotnického materiálu pro nemocnice. Národní centrála organizovaného zločinu (NCOZ) zasahovala mimo jiné v sídle Krajské zdravotní v Ústí nad Labem a v Nemocnici Jihlava. Případ dozoruje Úřad evropského veřejného žalobce, protože dodávku části lékařského vybavení pro nemocnice spolufinancoval Evropský fond pro regionální rozvoj.

Skupina podle policie zajišťovala, aby veřejné zakázky na dodávky zdravotnického materiálu nemocnicím dostávaly předem vybrané firmy, které jí pak za to poskytovaly úplatky. Policie stíhá kromě jiných bývalého ředitele Krajské zdravotní Petra Malého a bývalého šéfa jihlavské nemocnice Lukáše Veleva.

Kauza kolem stavebních zakázek v Motole

Policie v pondělí obvinila v souvislosti s kauzou motolské nemocnice 16 lidí, a to z přijímání úplatků, dotačního podvodu, poškození finančních zájmů EU a praní špinavých peněz. Podle serveru Odkryto.cz je mezi obviněnými dlouholetý ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík, jeho provozně-technický náměstek Pavel Budinský nebo šéf České unie sportu, advokát Miroslav Jansta.

Stíhaní lidé podle kriminalistů systematicky zneužívali procesy při zadávání nemocničních veřejných zakázek. Policie při pondělní razii zadržela celkem 22 lidí a provedla 46 prohlídek po celém Česku – vedle motolské nemocnice například i v advokátní kanceláři. Detektivové se podle serveru Odkryto.cz zajímají o zakázky nemocnice spojené se stavební společností Geosan Group, která v Motole rekonstruovala například takzvaný Modrý pavilon. Kauzu dozoruje evropský pověřený žalobce v Českých Budějovicích.