Vstupné zdarma přilákalo na hrady a zámky 122 tisíc návštěvníků. Památkáři ho plánují zopakovat

Nejvíce návštěvníků letos už tradičně přijelo do Lednice, na Český Krumlov, Hlubokou, Karlštejn a Trosky. Skokany v návštěvnosti jsou posle Goryczkové letos menší objekty, třeba zámek Valeč u Karlových varů letos přivítal o 60 procent více návštěvníků, oblíbené jsou zdejší prohlídky s kastelánem. Památkáře ale překvapil třeba nečekaně velký zájem o návštěvu zříceniny hrad Litice na Orlicí.
„Od ledna do září na navštívilo některou z památek ve správě NPÚ 3,8 milionu lidí,“ vypočítává Goryczková. O třetinu více než loni lákala i návštěva zámků Valeč, Duchcov, Červené Poříčí nebo Žleby.
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Asi největší novinkou sezony byly dva dny, kdy bylo vstupné do všech objektů zdarma. „Připravili jsme dva volné dny, dvě neděle. V oba dny byl zájem o bezplatné vstupy obrovský, přišlo celkem celkem 122 tisíc návštěvníků,“ vypočítává ředitelka. To bylo podle ní na samé hranici možné kapacity.
Místo návštěvníků zaplatí vstupné ministerstvo
Propad vstupného 18,3 milionu korun slíbilo NPÚ uhradit ministerstvo kultury. „Velmi náročné to bylo zejména na průvodce, ale NPÚ musel vytvořit i nový rezervační systém, který rezervaci umožnil,“ dodává Goryczková.
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Oba dny se objevilo i několik problémů. Někteří lidé si podle památkářů zarezervovali více termínů, když to bylo zdarma a ty pak propadli. Ministerstvo i NPÚ plánují akci zopakovat. „Příští rok opět otevřeme. Plánujeme, že by to mohlo být v polovině dubna, na den památek, druhý termín zatím není jistý,“ uvedla Goryczková.
Vyžaduje to totiž podle ní větší koordinaci s dalšími pořadateli akcí. „Na Karlštejně se potkal den zdarma s vinobraním, kdy je placený vstup do obce a řadě návštěvníků se to nelíbilo, tak budeme hledat nekonfliktní termín,“ slibuje ředitelka. Jinde zase nemohlo být otevřeno, protože na zámku byli filmaři.
Opět se investovalo do oprav
Podle Goryczkové se masivně investovalo do oprav památek i letos, 815 milionů z evropských a národních zdrojů, dalších 400 milionů z vlastních zdrojů NPÚ. „Nejočekávanější akcí je oprava pražské Invalidovny, pokračuje ale i velká obnova hospodářského dvora zámku Zákupy. Pokračují akce v Hrádku u Nechanic nebo kláštera Kladruby,“ vybírá.
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Památkáři už také plánují příští sezonu. Ujišťují. že neplánuji zdražit vstupné a chtějí zachovat všechny slevy. Po úspěšném projektu Šlechta na cestách, bude tématem příští sezony rod Thurn-Taxisů, který vybudoval evropské poštovnictví a v Čechách mu patřil třeba zámek Litomyšl.