Nové pojetí diplomek. Vysoká škola reaguje i na nástup umělé inteligence

VŠEM chce změnou diplomových prací navázat na propojení studia s reálným profesním životem. Studenti tak budou své práce stavět na reálných výzvách z vlastní praxe, podnikání či stáží. Podle školy jsou všichni její studenti profesně aktivní. Nová forma diplomové práce by nově měla být praktickým zakončením studia a ne jen teoretickým cvičením. Rozhodnutí je podle VŠEM také odpovědí na rostoucí možnosti využití umělé inteligence.

„Nerušíme diplomky. Diplomová práce bude skutečným mostem mezi studiem a profesním životem, ne formální zkouškou, po které studenti s radostí zapomenou většinu naučeného,“ řekl rektor VŠEM Daniel Šťastný. „Umožňujeme studentům, aby využili to, co opravdu umí, a ukázali, jak přemýšlí nad řešením reálných problémů. Profesní diplomová práce studentům umožní zúročit to, co skutečně dělají, a to i formálně proměnit ve studijní výstup,“ dodal.

Součástí nové podoby ústní státní zkoušky bude obhajoba diplomové práce ve formě odborné diskuze. Škola tím opouští také tradiční model losování otázek, studenti mají prokázat schopnost aplikovat své znalosti tak, jako to budou dělat v praxi.

Nové pojetí diplomové práce ale nebude povinné pro všechny studenty. Zájemci si nadále budou moci zvolit tradiční model. „Nový formát diplomové práce přináší větší svobodu a reálnější očekávání. Studenti nejsou tlačeni do žánru, který jim nevyhovuje, ale mohou volit formu, která jim sedí – a hlavně jim bude k užitku i po studiu. Taková změna odpovídá profilu magisterského profesního vzdělávání v druhé čtvrtině 21. století,“ řekl prorektor VŠEM Bohumil Kartous.

VŠEM už v loňském roce rozhodla o konci psaných bakalářských prací a ústních závěrečných zkoušek. Reagovala tak na rozšíření nástrojů umělé inteligence. Studenti už v tomto akademickém roce zpracovávali bakalářský projekt, který je založený hlavně na praxi. Změnu formy zakončení studia podle vysoké školy schválil Národní akreditační úřad pro vysoké školství.

Psaní bakalářských prací už dříve zrušila Fakulta podnikohospodářská na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze.