Místo bakalářek chceme projekty, stojí o ně Prazdroj i Škoda, říká děkan z VŠE

Podnikohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze v listopadu oznámila zásadní změnu v podobě bakalářských prací, nově budou studenti spolupracovat s firmami na projektech, které mají nějakým způsobem zlepšit jejich chod. „Momentálně máme přes 100 partnerských smluv a minimálně v polovině případů už máme předjednáno, že by se studentský projekt realizoval,“ vysvětlil v pořadu Kontext na iDNES.cz děkan fakulty Jiří Hnilica

Firmy změnu podle něj vítají. „V řadě případů má firma nějaký problém nebo nějakou záležitost, co by ráda řešila. A není na to čas a energie. Tady se krásně nabízí využít studentů, aby na problému zapracovali a spolu s vyučujícími pomohli najít řešení,“ míní.

Škola spolupracuje už v tuto chvíli se společnostmi, kde se studenti mohou po studiu dobře uchytit. „Je to Plzeňský Prazdroj, Škodovka, měli jsme velmi pěkný program i s firmou DEK. Hodně se věnuji rodinným firmám, u těch mohou studenti například zjistit tržní potenciál, jestli má podnikání smysl, jestli mají dostatečný kapitál, dostatečné vybavení,“ vyjmenoval Hnilica.

Studenti mají možnost přinést vlastní návrhy. „Studující budou mít možnost využít ta témata, která budou předjednána s firmami. Ale jsou tu studující, co mají nějaké svoje představy, jak by chtěli nějaký proces ve firmě zlepšit, udělat nějakou lepší marketingovou kampaň. Mnoho projektů má ambici uspět i v zahraničí,“ přiblížil studentské iniciativy.

Hnilica předpokládá, že zájem o studium na fakultě vzroste. „Očekávám, že by uchazečů mohlo být víc a budeme si moci více vybírat. Praktičnost netkví v intelektuálním tréninku, ale v jeho využití při konkrétní činnosti a to teď naše fakulta dokáže poskytnout,“ soudí děkan.