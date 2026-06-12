Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Čeští vrtulníkáři jako lovci dronů. Navštívili jsme základnu, kde střeží polské nebe

Premium

Fotogalerie 54

Bojový vrtulník AH-1Z Viper (vpředu) a UH-1Y Venom (vzadu) na misi v Polsku (9. června 2026). | foto: HELI UNIT AČR

Autor:
  11:21
Od našeho zpravodaje v Polsku - Když loni na polské území pronikly desítky ruských dronů, bylo jasné, že nebe Aliance potřebuje posilu. Čeští vojáci tak na přísně střežené základně u běloruských hranic nasadili taktiku prověřenou z Ukrajiny. S americkými vrtulníky Venom tu působí jako lovci dronů, už za měsíc je navíc vystřídají bitevníky Viper. Reportér iDNES.cz za přísných bezpečnostních opatření zjistil, jak tento systém funguje v praxi.
„Pokud útočíme na dron, určitě se nevyplatí používat řízené střely. Naše vrtulníky jsou schopny použít palubní zbraně a využít kanonovou munici, která je nesrovnatelně levnější.“

Tento článek je součástí iDNES Premium

Mimořádná nabídka

  • Expertní testy, které vám reálně ušetří peníze
  • Hloubkové analýzy a kompletní archiv
  • Čtení všech článků bez omezení

První měsíc za 19 Kč

Předplatit
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci

Filip Turek přichází na zasedání vlády, na které se bude mimo jiné projednávat...

Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...

Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku

Školák na spřáhle vlaku v železniční stanici Havířov-Suchá. (červen 2024)

Mnozí lidé jsou zřejmě nepoučitelní. Policie v Moravskoslezském kraji přichytila desítky z nich, jak přecházejí koleje v místech, kde to je zakázáno. A rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se...

12. června 2026  12:22

Policie si předvolala lídra ANO na primátora kvůli koupi bytu. Odmítl vypovídat

Ondřej Prokop (předseda hnutí ANO v Praze) hostem pořadu Rozstřel. (11. května...

Vyšetřovatelé z Národního centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) si loni v listopadu předvolali jako svědka k výslechu Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten se jim zodpovídal kvůli zakoupení bytu,...

12. června 2026  12:19

Ikona pop-artu. Zemřel David Hockney, jeden z nejvlivnějších britských malířů

David Hockney

Ve věku 88 let ve čtvrtek v Londýně zemřel britský malíř David Hockney, který významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí 60. let minulého století a je považován za jednoho z nejvlivnějších...

12. června 2026  12:09

Motoristé se ve volbách zaměří na Prahu, Brno a Ostravu, představí lídry

Přímý přenos
Ministr zahraničí za Motoristy sobě Petr Macinka na mimořádné schůzi Sněmovny...

Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představí své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. Právě trojice největších měst České republiky bude podle předsedy strany a ministra...

12. června 2026  8:48,  aktualizováno 

Ruské i ukrajinské úřady hlásí o obětech po útocích nepřátelských dronů

Sledujeme online
Civilista stojí na místě, kde byl dům těžce poškozen ruským dronovým útokem v...

Ruské útoky v ukrajinské Sumské oblasti v noci na dnešek zabily člověka a dalšího zranily, uvedla místní vojenská správa. Dva mrtvé hlásí naopak úřady v ruské Brjanské oblasti. Ukrajinské drony...

12. června 2026  8:02,  aktualizováno  11:50

Pomoc pro obézní děti. Léky na hubnutí by jim nově mohla hradit pojišťovna

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) hovoří při zahájení stavby Kliniky...

Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ( ANO) v pátek při slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách...

12. června 2026  11:48

V Albánii sílí bouře proti luxusnímu projektu Trumpova zetě. Premiér odmítá couvnout

Albánci protestují proti luxusnímu resortu spojenému se zetěm amerického...

V Albánii sílí protesty proti rozsáhlému turistickému projektu na pobřeží Jaderského moře, který je spojován s americkým podnikatelem Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa. Odpůrci...

12. června 2026  11:38

V Dozimetru vypovídal exšéf DPP Dvořák. Nonstop o mně lžete, obořil se na média

Pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr. Vypovídat bude někdejší šéf DPP...

Někdejší ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák v pátek u Obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr vypověděl, že developerovi Sergemu Borensteinovi řekl o požadavku bývalého...

12. června 2026  11:33

Do měsíce ovládneme přístup na Krym, prohlásil šéf ukrajinských dronařů

Velitel ukrajinských Sil bezpilotních systémů Robert Brovdi přezdívaný Maďar na...

Kyjev stupňuje tlak na okupovaný Krym a snaží se přerušit jeho zásobovací spojení s Ruskem. Dronové útoky už narušily fungování vojenské logistiky, především dodávky paliva a munice. Šéf ukrajinských...

12. června 2026  11:27

Z Argentiny hrozil útoky a vraždami v Česku. Po příletu do Prahy muže zadrželi

Na začátku června zadokumentovali detektivové odboru extremismu a terorismu...

Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování fyzickými útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval na internetu z Argentiny, mimo jiné oslavoval pachatele střelby na Filozofické...

12. června 2026  11:24

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čeští vrtulníkáři jako lovci dronů. Navštívili jsme základnu, kde střeží polské nebe

Premium
Bojový vrtulník AH-1Z Viper (vpředu) a UH-1Y Venom (vzadu) na misi v Polsku (9....

Od našeho zpravodaje v Polsku Když loni na polské území pronikly desítky ruských dronů, bylo jasné, že nebe Aliance potřebuje posilu. Čeští vojáci tak na přísně střežené základně u běloruských hranic nasadili taktiku prověřenou z...

12. června 2026  11:21

Žena v Bílině napadla ministryni Mrázovou. Útočnice skončila hospitalizovaná

Neobvyklé barvy jsou silnou stránkou ministryně Mrázové.

Policie prověřuje incident, který se stal o víkendu v Bílině v Ústeckém kraji. „Podezřelá 44letá žena slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou,“ informovala v pátek ráno....

12. června 2026  9:19,  aktualizováno  11:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.