„Pokud útočíme na dron, určitě se nevyplatí používat řízené střely. Naše vrtulníky jsou schopny použít palubní zbraně a využít kanonovou munici, která je nesrovnatelně levnější.“
Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...
Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
Turek: Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, Pavla na summitu nechci
Za válku na Ukrajině mohou liberální politiky, prohlásil vládní zmocněnec pro Green Deal Filip Turek v debatě na CNN Prima News. Zároveň uvedl, že si nepřeje účast prezidenta Petra Pavla na summitu...
Nezletilí chlapci pořádně riskovali. Vezli se na spřáhle vlaku
Mnozí lidé jsou zřejmě nepoučitelní. Policie v Moravskoslezském kraji přichytila desítky z nich, jak přecházejí koleje v místech, kde to je zakázáno. A rovněž odhalila chlapce, kteří hazardovali se...
Policie si předvolala lídra ANO na primátora kvůli koupi bytu. Odmítl vypovídat
Vyšetřovatelé z Národního centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) si loni v listopadu předvolali jako svědka k výslechu Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten se jim zodpovídal kvůli zakoupení bytu,...
Ikona pop-artu. Zemřel David Hockney, jeden z nejvlivnějších britských malířů
Ve věku 88 let ve čtvrtek v Londýně zemřel britský malíř David Hockney, který významně přispěl k pop-artovému uměleckému hnutí 60. let minulého století a je považován za jednoho z nejvlivnějších...
Motoristé se ve volbách zaměří na Prahu, Brno a Ostravu, představí lídry
Nejmenší vládní strana Motoristé sobě představí své lídry pro podzimní komunální volby v Praze, Brně a v Ostravě. Právě trojice největších měst České republiky bude podle předsedy strany a ministra...
Ruské i ukrajinské úřady hlásí o obětech po útocích nepřátelských dronů
Ruské útoky v ukrajinské Sumské oblasti v noci na dnešek zabily člověka a dalšího zranily, uvedla místní vojenská správa. Dva mrtvé hlásí naopak úřady v ruské Brjanské oblasti. Ukrajinské drony...
Pomoc pro obézní děti. Léky na hubnutí by jim nově mohla hradit pojišťovna
Obézním dětem by mohly být léky na hubnutí hrazeny ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ( ANO) v pátek při slavnostním otevření závodu firmy Novo Nordisk ve středních Čechách...
V Albánii sílí bouře proti luxusnímu projektu Trumpova zetě. Premiér odmítá couvnout
V Albánii sílí protesty proti rozsáhlému turistickému projektu na pobřeží Jaderského moře, který je spojován s americkým podnikatelem Jaredem Kushnerem, zetěm prezidenta USA Donalda Trumpa. Odpůrci...
V Dozimetru vypovídal exšéf DPP Dvořák. Nonstop o mně lžete, obořil se na média
Někdejší ředitel pražského dopravního podniku (DPP) Martin Dvořák v pátek u Obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr vypověděl, že developerovi Sergemu Borensteinovi řekl o požadavku bývalého...
Do měsíce ovládneme přístup na Krym, prohlásil šéf ukrajinských dronařů
Kyjev stupňuje tlak na okupovaný Krym a snaží se přerušit jeho zásobovací spojení s Ruskem. Dronové útoky už narušily fungování vojenské logistiky, především dodávky paliva a munice. Šéf ukrajinských...
Z Argentiny hrozil útoky a vraždami v Česku. Po příletu do Prahy muže zadrželi
Pražští policisté zadrželi muže podezřelého z vyhrožování fyzickými útoky a vraždami v Česku. Výhrůžky zveřejňoval na internetu z Argentiny, mimo jiné oslavoval pachatele střelby na Filozofické...
Čeští vrtulníkáři jako lovci dronů. Navštívili jsme základnu, kde střeží polské nebe
Od našeho zpravodaje v Polsku Když loni na polské území pronikly desítky ruských dronů, bylo jasné, že nebe Aliance potřebuje posilu. Čeští vojáci tak na přísně střežené základně u běloruských hranic nasadili taktiku prověřenou z...
Žena v Bílině napadla ministryni Mrázovou. Útočnice skončila hospitalizovaná
Policie prověřuje incident, který se stal o víkendu v Bílině v Ústeckém kraji. „Podezřelá 44letá žena slovně a fyzicky napadla ministryni pro místní rozvoj Zuzanu Mrázovou,“ informovala v pátek ráno....