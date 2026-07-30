Česko už dříve koupilo od americké firmy Bell za 17,6 miliardy korun včetně daně osm nových venomů a čtyři vipery. Poslední z nich dorazily v červnu 2024. „Dodávka těch dalších vrtulníků je plánovaná až na roky 2028 a dále,“ řekl ČT ministr obrany Zůna.
Dodání darovaných vrtulníků se zpozdilo opakovaně. Původně ještě v roce 2022 uvedla tehdejší ministryně obrany Jana Černochová (ODS), že některé ze strojů by mohly dorazit do konce roku 2023. Následně se podle ČT mluvilo o dodání v letošním roce. V roce 2024 pak Černochová uvedla, že vrtulníky dorazí v letech 2027 až 2028.
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Modernizace darovaných strojů bude podle původních informací stát celkem 8,1 miliardy korun, z nichž většinu zaplatí USA. Česko na dodávku vyčlenilo 3,65 miliardy, kromě doplatku za modernizaci jsou to také platby daně z přidané hodnoty, náklady spojené s celním a licenčním řízením a dopravou nebo kurzové rezervy. Zakázka obsahuje také pořízení příslušenství, leteckého simulátoru a náhradních dílů pro údržbu všech osmi vrtulníků.
Američtí diplomaté na jaře kritizovali Česko za to, že ve schváleném rozpočtu neplní své alianční závazky týkající se obranných výdajů. Česku se loni nepodařilo splnit závazek dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) v plnění výdajů na obranu a ani letos s tím vláda zatím nepočítá.
Mezi spojenci Česká republika v obranných výdajích zaujímá poslední příčky. Dvouprocentní závazek přijali spojenci v roce 2014 s cílem do roku 2025. Loni na summitu v Haagu přijali nový cíl pěti procent do roku 2035, z čehož přímé obranné výdaje mají činit 3,5 procenta.
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12. června 2026