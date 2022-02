Vojáci budou mít nový muniční sklad za půl miliardy, přispěje i NATO

Se zakázkou ve středu seznámila vládu ministryně obrany Jana Černochová. Předmětem zakázky je dostavba stávajícího muničního skladu pro 24. základnu vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Nově by měl odpovídat standardům Severoatlantické aliance (NATO)

Vybudováno bude 14 železobetonových objektů, ve kterých bude skladována letecká munice. Devět z nich bude určeno pro českou armádu, zbylých pět pak pro alianční potřeby. Součástí stavby bude i rekonstrukce stávajících objektů muničního skladu a výstavba betonové plochy o rozloze 420 metrů čtverečních pro volné skladování kontejnerů.

NATO na projekt vyčlenilo 7,1 milionu eur (asi 173 milionů korun). Původně ministerstvo obrany předpokládalo, že by cena celé zakázky mohla být přibližně 419 milionů korun. Podle Valy ale kvůli „extrémnímu nárůstu“ cen materiálů a stavebních prací podala nejnižší nabídku společnost Metrostav, a to na 519,7 milionu korun.

Rozdíl v ceně schválily na konci minulého roku ministerstvo financí i alianční investiční výbor, poznamenal Vala. „Smlouva s firmou Metrostav by měla být uzavřena do 31. března 2022 a její plnění by se mělo uskutečnit do května 2025, a to včetně šestiměsíčního zkušebního provozu,“ dodal.