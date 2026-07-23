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Vrtulník se zřítil při přistání z 50 metrů. Armáda chystá tiskovou konferenci

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  17:08aktualizováno  17:17
Při havárii stroje Venom na Třebíčsku zemřel voják a další čtyři jsou zranění. Armáda dočasně zastavila provoz amerických vrtulníků Venom a Viper. Na základně vlaje černá vlajka, v 18:00 vystoupí náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč.

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Náčelník Generálního štábu AČR Miroslav Hlaváč vystoupí v 18:00 na mimořádné tiskové konferenci v Praze na Dejvicích. Na generálním štábu oznámí první oficiální závěry a podrobnosti k tragické havárii armádního vrtulníku UH-1Y Venom, k níž došlo ve čtvrtek po poledni na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.

„Jednalo se o rutinní výcvikový let,“ řekl k okolnostem tragédie velitel 22. základny Petr Slíva. K nehodě mělo dojít na samém konci cvičného letu. Vrtulník se zřítil při přistání asi z výšky 50 metrů nad terénem, uvedl pak vrchní velitel vzdušných sil Petr Tománek.

Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
Černá vlajka visí na 22. základně vrtulníkového letectva, kde se zřítil vrtulník Venom s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
Na vrtulníkové základně v Náměšti nad Oslavou havaroval vrtulník Venom (23. července 2026)
Záchranné složky zasahují na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou u nehody vrtulníku Venom, který havaroval s pěti vojáky na palubě. (23. července 2026)
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Nehoda si vyžádala jednu oběť a čtyři zraněné vojáky z pětičlenné posádky. Dva těžce zranění byli transportováni do Fakultní nemocnice Brno, další do Nemocnice u sv. Anny a čtvrtý do Jihlavy. Záchranáři na místě ošetřili celkem sedm lidí, tři z nich se nadýchali kouře. Na základně v Náměšti již od odpoledne vlaje černá vlajka.

Armáda v reakci na neštěstí okamžitě pozastavila provoz všech vrtulníků systému H-1, tedy strojů Venom a Viper, a to až do odvolání. Vedení armády vyjádřilo hlubokou soustrast rodině zesnulého vojáka i celé armádní komunitě a potvrdilo, že zasaženým rodinám i zraněným poskytuje kompletní psychologickou, zdravotní i sociální pomoc.

V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřel voják. Venomy i Vipery dočasně přestanou létat

Místo dopadu uvnitř letištního areálu armáda neprodyšně obklopila těžkou technikou, aby zabránila pohledům zvenčí, a vyhlásila zákaz fotografování. Podle místních obyvatel ze sousedního Sedlece samotnému příjezdu záchranářů nepředcházel žádný výbuch. Na základnu v odpoledních hodinách v koloně černých vozů dorazil ministr obrany Jaromír Zůna, soustrast vyjádřil i premiér Andrej Babiš.

Nehoda zasáhla nejmodernější techniku českého letectva. Americké víceúčelové stroje Venom a bitevní Vipery od firmy Bell nahrazují starou sovětskou techniku řady Mi. Česko je do výzbroje zařazuje od roku 2023. Část strojů Venom byla ještě nedávno nasazena v Polsku při ochraně hranic NATO před ruskými drony, než je v rotaci vystřídaly Vipery.

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