Vrtulník se zřítil při přistání z 50 metrů. Armáda chystá tiskovou konferenci

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Náčelník Generálního štábu AČR Miroslav Hlaváč vystoupí v 18:00 na mimořádné tiskové konferenci v Praze na Dejvicích. Na generálním štábu oznámí první oficiální závěry a podrobnosti k tragické havárii armádního vrtulníku UH-1Y Venom, k níž došlo ve čtvrtek po poledni na 22. základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
„Jednalo se o rutinní výcvikový let,“ řekl k okolnostem tragédie velitel 22. základny Petr Slíva. K nehodě mělo dojít na samém konci cvičného letu. Vrtulník se zřítil při přistání asi z výšky 50 metrů nad terénem, uvedl pak vrchní velitel vzdušných sil Petr Tománek.
Nehoda si vyžádala jednu oběť a čtyři zraněné vojáky z pětičlenné posádky. Dva těžce zranění byli transportováni do Fakultní nemocnice Brno, další do Nemocnice u sv. Anny a čtvrtý do Jihlavy. Záchranáři na místě ošetřili celkem sedm lidí, tři z nich se nadýchali kouře. Na základně v Náměšti již od odpoledne vlaje černá vlajka.
Armáda v reakci na neštěstí okamžitě pozastavila provoz všech vrtulníků systému H-1, tedy strojů Venom a Viper, a to až do odvolání. Vedení armády vyjádřilo hlubokou soustrast rodině zesnulého vojáka i celé armádní komunitě a potvrdilo, že zasaženým rodinám i zraněným poskytuje kompletní psychologickou, zdravotní i sociální pomoc.
|
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřel voják. Venomy i Vipery dočasně přestanou létat
Místo dopadu uvnitř letištního areálu armáda neprodyšně obklopila těžkou technikou, aby zabránila pohledům zvenčí, a vyhlásila zákaz fotografování. Podle místních obyvatel ze sousedního Sedlece samotnému příjezdu záchranářů nepředcházel žádný výbuch. Na základnu v odpoledních hodinách v koloně černých vozů dorazil ministr obrany Jaromír Zůna, soustrast vyjádřil i premiér Andrej Babiš.
Nehoda zasáhla nejmodernější techniku českého letectva. Americké víceúčelové stroje Venom a bitevní Vipery od firmy Bell nahrazují starou sovětskou techniku řady Mi. Česko je do výzbroje zařazuje od roku 2023. Část strojů Venom byla ještě nedávno nasazena v Polsku při ochraně hranic NATO před ruskými drony, než je v rotaci vystřídaly Vipery.