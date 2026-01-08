Babiš se od střetu zájmů neodstřihne úplně, zpochybňuje jeho řešení opozice

Vrecionová uvedla, že nepochybuje, že formálně Babišovy právníci vše ošetří. Zmínila i dosazení někdejšího šéfa Státního zemědělského intervenčního fondu Martina Šebestyána do funkce ministra zemědělství. Bude sledovat, jak se k opatřením, která Babiš chystá, postaví Evropská komise.
Vrecionová, která je předsedkyní vlivného výboru pro zemědělství a rozvoj venkova v Evropském parlamentu, zařadila sledování čerpání evropských dotací v souvislosti s návratem Babiše do čela vlády za jednu z priorit, kterou se chtějí europoslanci opoziční ODS věnovat. „Uvidíme, jak se k řešení střetu zájmů premiéra Babiše postaví Evropská komise,“ uvedla s tím, že fond, jaký Babiš zvolil, rozhodně není slepý.
|
Babiš čeká s vložením Agrofertu do fondu na souhlasy ze zahraničí. Termín se blíží
Podle šéfa opozičního STAN Víta Rakušana Babiš nesplnil termín vyřešení střetu zájmů, který vyprší tento čtvrtek. Exministr vnitra současně zpochybňuje, že Babišovo řešení bude platit navždy, jak premiér říká.
Babiš loni 22. prosince oznámil, že do 8. ledna nevratně vloží holding Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust, na který nebude mít žádný vliv. Majetek má připadnout Babišovým dětem až po jeho smrti. Realizovat svůj plán měl do 30 dnů od jmenování premiérem, tedy do tohoto čtvrtka.
Podle místopředsedy ODS Martina Kupky, který ve čtvrtek spolu s europoslanci své strany představoval plány týkající se unie, bude moct Babiš ze své pozice ovlivňovat firmy v portfoliu fondu a bude třeba situaci sledovat. Je podle něj nutné, aby Babiš ukončil čerpání všech dotací z veřejných zdrojů.
Úplné odstříhnutí od střetu zájmů tak dokonalé nebude, soudí. Zmínil i vazby na veřejné rozpočty týkající se zdravotních zařízení, která Babiš vlastní prostřednictvím skupiny Hartenberg Holding. Toho se změny chystané Babišem netýkají.
|
Rakušan kritizuje, že Česko nepodpořilo Dány kvůli Trumpově snaze získat Grónsko
„My od začátku říkali, že čisté možnosti jsou prodat Agrofert, nebo to, že Agrofert nebude brát žádné dotace,“ uvedl na tiskové konferenci Starostů Rakušan. Zmínil, že Babiš, který čeká na souhlasy s převedením majetku ze zahraničí, nesplnil lhůtu k vyřešení střetu. Navíc podle něj nikde není důkaz, že řešení, jak ho Babiš chystá, má platit navždy.
Babiš čeká na souhlas ze zahraničí
Babiš ve středu uvedl, že v pondělí napsal ministerstvu spravedlnosti dopis, ve kterém popisuje, co v řešení střetu zájmu činí. Akcie do fondu vloží bezprostředně po získání souhlasů ze zahraničí, uvedl s tím, že na některé kroky nemá vliv.
„K převodu akcií jsou nezbytné veřejnoprávní souhlasy ze zahraničí, a to jsou věci nezávislé na mé vůli. Návrhy byly podány před Vánoci, přičemž některé státy mají pravidlo, že když významná firma mění vlastnictví, rozhoduje o tom vláda nebo vysoké instance těch zemí,“ uvedl.
Počátkem prosince řekl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Prezident Petr Pavel podmiňoval veřejným oznámením řešení střetu zájmů jmenování Babiše premiérem.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Ta o tom před Vánoci informovala média a Babiš následně sdělil, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem.
|
Babiš vloží Agrofert do svěřenského fondu RSVP Trust založeného firmou Roklen
Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 000 lidí, z toho v Česku zhruba 18 000. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun.
Opatření se však týká podle Babiše jen Agrofertu, nikoli jeho dalších aktivit, například ve zdravotnictví. Přes firmu SynBiol drží Babiš v investiční skupině Hartenberg Holding podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz. Do SynBiolu patří také developerská společnost Imoba, která vlastní například areál Čapí hnízdo.
|
4. prosince 2025