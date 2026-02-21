Třináctá komnata vrcholových sportovců. Až polovina může trpět anorexií či bulimií

Veronika Pitthardová
  20:00
Poruchy příjmu potravy jsou odvrácenou stranou vrcholového sportu. Naposledy o nich promluvila krasobruslařka Natálie Taschlerová. Vyprávěla, že ji zasáhne třeba jen jediný komentář, který se týká její váhy. Ona i řada dalších sportovců přitom dokáže dlouhé roky podávat špičkové výkony, aniž by jejich potíže byly navenek patrné. „Často se to mylně interpretuje jako extrémní disciplína, profesionalita a oddanost,“ upozorňuje v rozhovoru pro iDNES.cz nutriční specialistka Markéta Gajdošová.

Je-li řeč o vrcholových sportovcích, přijdou nám na mysl většinou ženská jména – biatlonistka Gabriela Koukalová nebo běžkyně na lyžích Eva Vrabcová-Nývltová. Nedávno o tomto problému poprvé promluvila i krasobruslařka Natálie Taschlerová. Týkají se tyto problémy i mužů?
Ano, týkají, a to dokonce mnohem víc, než se na první pohled může zdát. Obecně jsou poruchy příjmu potravy stále mylně vnímané jako ženský problém, což je nesmírně nebezpečný mýtus. U sportovců mužů jsou takové potíže často skryté a hůř rozpoznatelné, protože jejich projevy jsou společností i odborným okolím mylně interpretované jako znaky extrémní disciplíny, profesionality a oddanosti sportu.

Časté je záchvatovité přejídání. Statisticky jde o nejčastější projev u mužů. Jedná se o reakci na extrémní tréninkový výdej.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Tisíce lidí pochodovaly Lyonem na počest zabitého nacionalistického aktivisty

Tisíce lidí pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického...

Tisíce lidí se sešly ve francouzském Lyonu na počest nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití jsou obviněni stoupenci krajní levice. Incident šokoval celou zemi. Policie...

21. února 2026  18:38

Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.

21. února 2026  17:38

Podporujte Ukrajinu až do uzavření míru, vyzval vládu prezident Pavel

Na Staroměstském náměstí se u příležitosti čtvrtého výročí začátku války na...

V Praze a na dalších místech v Česku se konala shromáždění na podporu Ukrajiny při příležitosti čtvrtého výročí napadení země Ruskem. Na Staroměstském náměstí v centru metropole se podle odhadů sešlo...

21. února 2026  10:04,  aktualizováno  17:05

Skrytou místnost pod Sněmovnou znají jen vyvolení. Nacher tam chce dostat kolegy

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) vzal reportéry do poslanecké...

Za nenápadnými dveřmi v podzemním labyrintu chodeb pod Sněmovnou se ukrývá místnost, kterou byste tu nečekali. Poslanci mají jen pár schodů od jednacího sálu k dispozici plně vybavenou posilovnu....

21. února 2026  17:04

Lufthansa spustila rezervace do nové byznys třídy, čekala na schválení sedadel

25 sedadel v nové business třídě Lufthansa Allegris v letadle Dreamliner bude k...

Letecká společnost Lufthansa zpřístupnila rezervace sedadel v byznys třídě Allegris na svých letounech Boeing 787. Plné otevření rezervací sedadel v prémiové sekci mělo původně být možné již v...

21. února 2026

Na Bajkalu se propadl led pod čínskými turisty, osm mrtvých

V jezeře Bajkal se utopilo pět čínských turistů (21. února)2026)

Dodávka s čínskými turisty se v pátek potopila v jezeře Bajkal na východě Sibiře poté, co propadla ledovou trhlinou. Jde o druhou podobnou smrtelnou nehodu čínských návštěvníků v tomto roce. Úřady...

21. února 2026  16:49

Bratislavu a okolí zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. Lidem se třásl nábytek

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení (21. února 2026)

Západní Slovensko zasáhlo zemětřesení o síle 4,3. První údaje uváděly sílu 4,6. Obyvatelé uvádí, že lehké otřesy byly cítit v Bratislavě. Geofyzikální ústav Akademie věd, který sleduje zemětřesení v...

21. února 2026  14:56,  aktualizováno  16:32

Vládnoucí německá CDU chce zrušit částečnou legalizaci marihuany

Německý kancléř Friedrich Merz na celostátním sjezdu Křesťanskodemokratické...

Nejsilnější německá vládní strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) chce zvrátit částečnou legalizaci marihuany, kterou schválil předchozí kabinet. Delegáti CDU, které předsedá kancléř Friedrich...

21. února 2026  16:30

Ukrajinci zasáhli závod vyrábějící Iskandery a Orešniky v hloubi Ruska

Ukrajina zasáhla továrnu v riském Udmurtsku, kde se vyrábějí rakety Orešnik...

Udmurtská republika na východě evropské části Ruska hlásí nejméně 11 raněných při údajném ukrajinském vzdušném útoku. Udmurtsko je známé svými zbrojovkami. Ukrajinská armáda potvrdila, že střelami...

21. února 2026  10:27,  aktualizováno  16:14

Podrobit a upálit. Jak čarodějnické procesy umetly cestu k nástupu kapitalismu

Upalování čarodějnic ve středověku. Německá rytina z roku 1883

Co vězí za feministickou obsesí čarodějnicemi? Byla hlavním důvodem masových poprav jen pověrčivost? Slavná italská feministka Silvia Federici argumentuje, že klíčovou roli v nich sehrál nástup...

21. února 2026

