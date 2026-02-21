Je-li řeč o vrcholových sportovcích, přijdou nám na mysl většinou ženská jména – biatlonistka Gabriela Koukalová nebo běžkyně na lyžích Eva Vrabcová-Nývltová. Nedávno o tomto problému poprvé promluvila i krasobruslařka Natálie Taschlerová. Týkají se tyto problémy i mužů?
Ano, týkají, a to dokonce mnohem víc, než se na první pohled může zdát. Obecně jsou poruchy příjmu potravy stále mylně vnímané jako ženský problém, což je nesmírně nebezpečný mýtus. U sportovců mužů jsou takové potíže často skryté a hůř rozpoznatelné, protože jejich projevy jsou společností i odborným okolím mylně interpretované jako znaky extrémní disciplíny, profesionality a oddanosti sportu.
Časté je záchvatovité přejídání. Statisticky jde o nejčastější projev u mužů. Jedná se o reakci na extrémní tréninkový výdej.