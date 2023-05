Soud projedná odvolání studenta, který zavraždil svého učitele mačetou

Řehák u městského soudu vypověděl, že ho profesor k vraždě vyprovokoval. Dlouhodobě spolu měli špatný vztah. Řehák v předmětu sdělovací technika, který zavražděný učil, propadal. Den před vraždou ho pedagog zkoušel a oznámkoval ho nedostatečnou.

„Nechtěl jsem to udělat, ale on mě k tomu vyprovokoval. Já jsem za ním chtěl přijít a zeptat se, proč mi tohle udělal, proč se ke mně tak chová. Chtěl jsem ho jen vystrašit. Nechtěl jsem to udělat, ale do zkoušení se choval v pohodě, ale po tom posledním zkoušení mě totálně ponížil, zesměšňoval, vysmíval se mi, že nic neumím a že neudělám ani maturitu. Kdyby to řekl osobně, ale řekl to před celou třídou,“ prohlásil Řehák ve vyjádření k obžalobě.

Městský soud uložil Řehákovi 12 let vězení a ambulantní psychiatrické léčení. Trest byl soudem snížen pod zákonnou hranici kvůli nízkému věku studenta. Řehákův obhájce Martin Pavlík by ale chtěl čin překvalifikovat na zabití, tedy usmrcení jiného v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného hnutí mysli nebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného. Za to by studentovi hrozilo jen deset let za mřížemi.

„Poškozený se pravděpodobně vyžíval v tom, že může obžalovaného psychicky deptat,“ uvedl obhájce Řeháka Martin Pavlík.

S trestem nesouhlasí ani státní zástupkyně

S dvanáctiletým trestem nesouhlasila ani státní zástupkyně Jana Murínová, která původně navrhla Řehákovi čtrnáctiletý nepodmíněný trest ve věznici s vysokou ostrahu za vraždu zvlášť trýznivým a surovým způsobem.

„Jednání lze považovat za zvláště surové vzhledem k počtu ran, které vedly nejen k usmrcení, ale i devastaci těla. Je naprosto nepřijatelné, aby bylo jednání obžalovaného dáváno za vinu poškozenému, který se již nemůže bránit. To, že žák není schopen se naučit látku a dostane pětku, nemůže být akceptováno jako důvod fyzického útoku ze strany žáka,“ uvedla před soudem Murínová.

Řehák podle soudu 31. března zavraždil svého učitele. Ačkoli původně chtěl pedagoga upálit objednaným benzínem a zapalovačem, do školy se vydal s mačetou. Tou mu zasadil několik ran do hlavy, boku a krku. Zbraň v kabinetu nechal a vyskočil v přízemí školy z okna ven. Hlavní vchod by mu totiž musel otevřít vrátný. Pak odjel vlakem na pěší zónu na Zbraslavi, kde si očistil oblečení od krve. Našel ho jeho dědeček. Mladíka pak zadržela policie.