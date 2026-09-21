Šéf pražského vrchního soudu bude s Tejcem řešit Babišovy výroky k Čapímu hnízdu

Tématem schůzky s ministrem má být podle Dörfla „projednání výroků předsedy vlády k rozhodovací činnosti odvolacího senátu Vrchního soudu v Praze“. Kauzu Čapího hnízda výslovně nezmínil, z kontextu je ale zřejmé, že míní právě ji.
Odvolací senát jeho soudu pod vedením soudkyně Evy Brázdilové totiž dvakrát zrušil osvobozující verdikt a trval na tom, že obžalovaní – Babiš a jeho někdejší poradkyně, europoslankyně Jana Nagyová (ANO) – jsou vinni.
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Některé rozsudky zkrátka nechápu. Ministr Tejc o chybách soudců i zpřísnění trestů
Nakonec minulý měsíc potvrdil Nagyové tříletý podmíněný trest a půlmilionový peněžitý trest za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie.
„Žádosti předsedy Vrchního soudu v Praze o osobní schůzku samozřejmě vyhovím a rád se s ním sejdu. Vnímám to jako běžnou součást vzájemné komunikace,“ uvedl v reakci Tejc.
„Nezávislost soudů plně respektuji, stejně jako ji respektuje pan premiér. Nikdo z nás do rozhodování soudů nezasahuje. Nezávislost justice ale neznamená, že její konkrétní rozhodnutí nemohou být předmětem veřejné diskuse nebo kritiky,“ doplnil.
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Doložte tvrzení o mafii, vyzývají soudci Babiše. Ten jim vyslal další vzkaz
Babiš, jehož stíhání v kauze Čapího hnízda je pozastavené kvůli poslanecké imunitě, proces dlouhodobě označuje za politický. „My tady máme nezávislou justici, ale máme tady samozřejmě i soudce, kteří rozhodují bez důkazů,“ uvedl na nedávném předvolebním mítinku v Havířově. Zopakoval, že „soudkyně v Čapím hnízdě rozhodla jako prokurátor, jako za starých časů“.
Na výroky v pátek reagovala Soudcovská unie, která premiéra vyzvala, aby svá tvrzení doložil, nebo se jich zdržel a nesnižoval důvěru v justici. Babiš pak v nedělním videu na Facebooku pozval členy stavovského spolku na úřad vlády s tím, že jeho právník jim může věc vysvětlit. Prohlásil, že justice a orgány činné v trestním řízení nejsou neomylné a jejich kritika je naprosto legitimní.
Prezident unie Libor Vávra sdělil v neděli serveru Seznam Zprávy, že zatím od premiéra nedostali oficiální pozvání. Pokud ho dostanou, předpokládá, že jej přijmou. Viceprezident unie Roman Lada dodal, že věc musí projednat republiková rada sdružení a vyjádřit se k tomu, zda se k tomuto tématu budou dále scházet.