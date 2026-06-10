Proti rozhodnutí nelze podat stížnost. Na začátku června už rehabilitoval zesnulého hudebníka Okresní soud Praha-západ za zbavení osobní svobody v roce 1976.
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„Soud z provedených důkazů zjistil, že jde o zadržení pana Hlavsy z důvodů pobuřování,“ uvedla soudkyně Kateřina Rybáková k odůvodnění, proč předloží případ Vrchnímu soudu v Praze. Pobuřování nepatří mezi trestné činy, o nichž může Městský soud v Praze vynášet rozsudky, dodala.
Dříve tato skutečnost podle předsedkyně senátu nebyla soudu známá, i když opakovaně žádal o upřesnění důvodu zadržení hudebníka Archiv bezpečnostních složek. Archiv záznam zaslal podle soudkyně až těsně před jednáním.
Podle Rybákové by tak o Hlavsově případu měl rozhodnout Obvodní soud pro Prahu 6, protože právě tam v ruzyňské věznici ho komunistická Státní bezpečnost (StB) zadržovala společně s několika dalšími lidmi od 30. května do 1. června 1978.
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Důvodem byla podle obhájce Lubomíra Müllera, který v případu zastupuje manželku muzikanta Janu Hlavsovou, návštěva generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu Leonida Brežněva. Šlo tak podle Müllera o nezákonné zbavení osobní svobody.
Hlavsa působil kromě The Plastic People of the Universe i v dalších skupinách, například DG 307, Půlnoc, Garáž a Fiction. Zemřel 5. ledna 2001 ve věku 49 let.
Ústavní soud v dubnu rozhodl, že soudní rehabilitace jsou možné i u lidí, u nichž se stíhání po propuštění z vazby zastavovalo, a obvinění tedy neskončilo odsouzením. Zabýval se stížností výtvarníka Milana Knížáka, u kterého soudy původně zamítly návrh na rehabilitaci za vazbu v letech 1974 a 1975.
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Za situace, kdy zákon umožňuje dvojí výklad, je podle Ústavního soudu zapotřebí zvolit ten, který je ve prospěch rehabilitace a nepřidává ke staré křivdě novou. V Knížákově případu by měl znovu rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 10.