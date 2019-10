Soud snížil Nizozemci trest za zbití číšníka, jeho bratrovi potvrdil 5 let

Státní zástupkyně ve svém konečném návrhu zopakovala, že chce rozsudek Městského soudu v Praze zrušit a obžalované uznat vinnými ve smyslu pokusu o vraždu a vyhostit je na dobu neurčitou, nebo cizincům zpřísnit tresty na 9 a 8 let.

„I když šlo nepochybně ze strany obou obžalovaných o brutální útok, nedosáhl ještě takové úrovně, aby naplnil znaky skutkové podstaty trestného činu vraždy,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. O takovém zločinu by se podle něj mohlo mluvit v případě, že by ve muži svém násilí pokračovali i poté, co číšník zůstal ležet na zemi

Arminovi snížil odvolací senát trest o půl roku, Aräshovi výši původního trestu potvrdil. Arminovi totiž byly kladeny za vinu dva skutky. Po předchozí slovní rozepři se měl noc předcházející útoku dostat do potyčky před klubem James Dean.

Obhájce Armina poukazoval na to, že svědci jej dokázali identifikovat pouze podle žlutého trička. Ten večer ovšem Armin Nahvi žluté triko neměl. Skutek soud vyhodnotil jako výtržnictví, nikoliv jako pokus o ublížení na zdraví, a proto muži o šest měsíců zmírnil původní trest.

Muži na základě rozhodnutí mají zaplatit odškodné 1,8 milionu korun a dalších 159 tisíc musí zaplatit zdravotní pojišťovně.



Součástí verdiktu je i desetileté vyhoštění obou bratrů z České republiky.

Činu muži litují

Své závěrečné řeči pronesli v úterý i oba bratři. „Je mi líto, co se ten den stalo, co jsem udělal. Beru plnou zodpovědnost za to, co jsem udělal. Budu respektovat rozhodnutí soudu o mém trestu a náhradě škody,“ uvedl Armin Nahvi.

„Jsem si plně vědom, že jsem spáchal trestný čin. Neměl jsem žádný důvod, abych se ten den pral, dokud nebyl můj kamarád napaden. Reagoval jsem přehnaně. Svého chování lituji. Nechtěl jsem, aby to takto dopadlo, nyní se ovšem musím vystavit následkům,“ uvedl Aräsh Nahvi. Ve své řeči se znovu omluvil napadenému číšníkovi i lidem v České republice.

Spor mezi znalci

Soudce zpravodaj Zelenka v srpnu rozhodl, že případ odročí na říjen. K případu pozval dalšího soudního znalce z oboru zobrazovací metoda, který by měl vyřešit otázku, zda došlo ke zlomenině spánkové kosti kopem či úderem, nebo pádem na zem. Právě tato skutečnost měla ovlivnit právní kvalifikaci celého případu a může mít tak vliv na výši trestu u obou mužů.

Oba znalci měli možnost seznámit se s novým posudkem. Shodli se na tom, že zlomenina spánkové kosti byla „pokračováním“ zlomeniny kosti klínové. „Na základě posudku se mohu vyjádřit, že poranění vzniklo tupou ránou. Poranění není možné vysvětlit pádem na zem,“ uvedl znalec Ivan Procházka.

Znalec Jiří Hladík uvedl, že vznik zranění mohlo být způsobeno tupým násilím způsobeným kolmo zepředu. „Může to být způsobené i ránou pěstí,“ podotkl.



Vzniku zranění se věnovali i obhájci cizinců. Ti si na úterní jednání přinesli vlastní model lebky a tenisku.

Pražský městský soud letos v dubnu udělil bratrům nižší tresty než jaké původně požadovala žalobkyně a věc klasifikoval jako těžké ublížení na zdraví.

„Jednalo se o brutální, neodůvodněný útok, kterému předcházela přemrštěná, neadekvátní reakce všech těch holandských občanů. Rozhodně zde ale není žádná okolnost, která by nasvědčovala tomu, že obžalovaní jednali s úmyslem poškozeného zavraždit,“ odůvodnil rozsudek tehdy soudce.

Muži na základě dubnového rozhodnutí měli zaplatit odškodné 1,8 milionu korun. Zmocněnec číšníka Michal Manini dříve po cizincích požadoval odškodnění za snížení společenského uplatnění ve výši 2 miliony korun a jako bolestné přes 600 tisíc. Nově po mužích uplatňoval pouze částku ve výši 1,5 milionu korun.

Napadení číšníka

Celý incident se stal loni 21. dubna na Národní třídě u obchodního centra Quadrio. Devětadvacetiletý Armin a o tři roky starší Aräsh přicestovali s kamarády do české metropole s dalšími přáteli na rozlučku se svobodou.

Spor mezi sedmičlennou skupinou turistů a obsluhou vznikl kvůli tomu, že si cizinci do podniku přinesli vlastní alkohol. Z rvačky vyšel nejhůře jeden z číšníků, který přispěchal na pomoc manažerovi restaurace. Po útoku zůstal ležet v bezvědomí s komplikovanými a tříštivými zlomeninami lebky a s krvácením do mozku.

Dva muži byli popuštěni s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit. Třem mužům uložil Obvodní soud pro Prahu 1 osmiměsíční podmínky a na pět let je také vyhostil ze země.

Číšník káral cizince za vlastní alkohol, ti ho za to zbili do bezvědomí (22. dubna 2018):

VIDEO: Číšník káral cizince za vlastní alkohol, ti ho za to zbili do bezvědomí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Číšník Miroslav se probral až po několika dnech v nemocnici. Několik dní byl v bezvědomí na jednotce intenzivní péče, kde se léčil s krvácením do mozku, zlomenými obličejovými kostmi a poraněným okem. Asi měsíc po incidentu na tiskové konferenci uvedl, že se stále potýká s následky zranění.

Oba bratři se během projednávání případu u Městského soudu v Praze číšníkovi omluvili. Zároveň mu taktéž nabídli i finanční podporu.

Nahviovi tvrdí, že si na událost příliš nepamatují. Hájí se tím, že se do fyzického konfliktu zapojili proto, aby bránili své kamarády. Na konečný verdikt čekali ve vazbě. Jejich obhájci přišli s verzí, že číšník si zranění přivodil sám, a to nekoordinovaným pádem poté, co zakopl.