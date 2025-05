Vrchní soud zprostil obvinění z krácení daní manažery Knowlimits

Britská umělkyně Dua Lipa, která tento týden v pražské O2 aréně odehrála dva koncerty, se vyjádřila ke společnému vystoupení se zpěvačkou Ewou Farnou. „Miluji, když se takové věci stávají. Jaké to...

Je krátce po páté odpoledne a těžké dveře Baráčnické rychty se znovu otevírají. Tradiční podnik v Tržišti na Malé Straně byl přes pět let zavřený, teď už ale opět láká hosty na poctivou českou...

Dívky mu říkaly strejdo. Muže soud potrestal za zneužívání, matku za přihlížení

Znásilnění, výroba dětské pornografie nebo sexuální útok – to je výčet trestných činů, za které poslal Krajský soud v Brně muže z Hodonínska na devět let do vězení. V případě dvou nezletilých dívek,...