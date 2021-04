Šedivý: Rusko se chová jako vojenský agresor. Agentů tu bude mít stále dost

Podle bývalého náčelníka Generálního štábu se v případě zapojení agentů GRU do výbuchu ve Vrběticích jedná o největší bezpečnostně-diplomatickou roztržku mezi ČR a Ruskem od vzniku samostatného českého státu. „Sice jsme od vzniku samostatné České republiky nemohli nikdy říkat, že jsme s Ruskem přátelé, měli jsme řadu rozmíšek, ale nikdy nedošlo k tak dramatickému případu narušení našich vztahů.“

Výbuch ve Vrběticích byl podle Šedivého vojenským napadením České republiky. Nikdo podle něj nepředpokládal, že by něco podobného Rusko zorganizovalo na území jiného státu.

Vojenská agrese Ruska

V případě Vrbětic se podle Šedivého pokusili agenti GRU o narušení spojenecké soudržnosti mezi ČR a západními spojenci. „A zároveň o narušení podpory - tam ještě pravděpodobně dostaneme další informace - bojových schopností Ukrajiny při konfliktu, který se odehrával na východě jejího území. A tady sáhli skutečně až ke krajním prostředkům, tedy napadnutí objektu na území suverénního státu.“

Podle Šedivého se tak jednalo o vojenskou agresi. Bývalý náčelník Generálního štábu tvrdí, že není standardní, když cizí stát má na našem území tolik svých agentů. „Rusko má na území České republiky hodně diplomatů, kteří jsou kryti diplomatickým pasem. A řada z nich jsou přímo vojáci. A mimo jiné právě z velké části příslušníci GRU. Ale je tu i civilní ofenzivní rozvědka, takže to nejsou pouze agenti GRU.“

A proč je pro ruské tajné služby Česko tak důležité? Podle Šedivého si Moskva stále činí nároky na české území, a to na základě smluv, které byly podepsány vítěznými mocnostmi po porážce nacistického Německa. „Střední Evropa vždycky byla velmi důležitá. I do budoucnosti budeme středem pozornosti ruských aktivit.“

„Navíc Rusové pořád chápou to, že část Evropy za demarkační linií z doby druhé světové války směrem na východ je vlastně jejich vlivovou doménou. A tak se vyjádřil jak ministr zahraničí Lavrov, tak přímo prezident Putin,“ míní Šedivý.

Pro Rusko jsme atraktivní cíl

„Naše armáda, byť není velká, tak je relativně moderně vybavená, máme velmi dobrý velitelský sbor, naše schopnosti jsou profilové z hlediska vztahu a možných transformací ostatních armád bývalého bloku Varšavské smlouvy. Tohle všechno, včetně těch civilních zájmů - mluví se o jaderné elektrárně Dukovany, dělá z ČR poměrně atraktivní cíl,“ myslí si Šedivý.

„Možná trochu s nadsázkou je potřeba říct, že i ruské středisko v této oblasti, mám na mysli Karlovy Vary, je také vnímáno jako důležitý zájmový bod, kde se potkává poměrně hodně Rusů,“ uvažuje generál. „Mají tam aktivity, které jsou spojeny nejen s lázeňstvím, ale i s volnočasovými aktivitami.“

Jiří Šedivý odmítá tvrzení ministra vnitra, že by se s odchodem 18 ruských diplomatů podařilo v Česku „rozprášit“ dvě rezidentury ruských tajných služeb na našem území. Podle něj nemá řada agentů diplomatické krytí a operují v ČR nezávisle.

Ruští agenti tu budou i nadále

„Funguje tu poměrně široká síť etablovaných agentů, o kterých nic nevíme. A bohužel tady existuje i síť spolupracovníků - Čechů, kteří přímo podporují ruské aktivity na území České republiky. Nedělejme si iluze, že se odchodem vyhoštěných diplomatů podařilo tyto struktury zničit,“ varuje Šedivý.

A proč trvalo odhalení celého pozadí vrbětického případu tak dlouho? „Takové případy jsou hodně složité. To vyšetřování se vedlo několika směry a pravděpodobně až informace od našich spojenců vytvořily jasnou síť a mozaiku doplnily o to, abychom mohli říct, že se musíme finálně ubírat jedním konkrétním směrem, což byli pravděpodobně ruští agenti.“

„Navíc si nemyslím, že byli pouze dva,“ podotýká Šedivý. „Takové akce sice můžou být reprezentovány třeba jedním nebo dvěma agenty, ale určitě tam museli mít mnohem širší podporu.“

Jiří Šedivý v Rozstřelu stručně popsal organizaci GRU. „Je to ruské vojenské zpravodajství. Vedení GRU je podřízeno ruskému ministrovi obrany a náčelníkovi generálního štábu. Jsou to tedy vojáci a je to něco podobného jako u nás vojenské zpravodajství.“

GRU mapuje českou armádu

„Tato organizace pochopitelně má poměrně široký záběr aktivit, ale myslím si, že úplně to nejzásadnější je zjišťovat veškeré informace, které lze zjistit o ozbrojených silách a obranném potenciálu České republiky,“ pokračuje generál. „A bezesporu je součástí jejich aktivit i to, jakým způsobem je Česká republika vázána do spojeneckých vztahů v NATO a EU.“

„A v neposlední řadě mají za úkol narušovat vztah České republiky vůči NATO a EU. A o to už se v minulosti pokusili. Buďme si vědomi toho, že jsou velmi aktivní v získávání informací různého vědeckého, vojenského i civilního výzkumu, takže ten záběr je velmi široký,“ uzavírá Šedivý.

Jiří Šedivý v Rozstřelu hovořil i o tom, jaká munice se ve Vrběticích mohla skladovat a jak se s ní mohlo obchodovat na zahraničních trzích. Vzpomínal při tom, jak se zacházelo se zbraněmi a municí sovětské armády, která v roce 1991 opustila Československo. Odpověděl i na otázku, zda se zbraně z Vrbětic nemohly dostávat prostřednictvím tajných dohod i do sporných oblastí, kromě východní Ukrajiny také například do Sýrie.