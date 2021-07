Park místo muničáku. Babiš chce ve Vrběticích otevřít rekreační areál

„Za mne by tam neměl být skladován vojenský materiál, armáda už dříve řekla, že to nepotřebuje. Objekty, které tam jsou, by měly být sanované a areál by se měl stát lesoparkem pro rodiny, aby tam bylo zázemí pro děti, normální les udržovaný Vojenskými lesy a statky,“ naznačil Babiš. „Starostové nám k tomu dají zpětnou vazbu. Bylo by fajn, aby to ještě naše vláda do konce září nějakým způsobem vyřešila,“ řekl premiér.



Líbilo by se mi, kdyby tam byl třeba lesopark. I­ když by tomu reálně muselo předcházet hodně práce i financí. Zřejmě by byly nutné demolice i uzpůsobení celého prostoru. Zdeněk Hověžák starosta Vlachovic, pod které Vrbětice patří