V Česku stoupl počet vražd, jeden z krajů dokonce předčil Prahu

  7:10
Za prvních šest měsíců letošního roku začala policie vyšetřovat 71 vražd, meziročně o pět více. Výrazně jich přibylo v Jihomoravském kraji, kde loni kriminalisté ke konci června evidovali čtyři vraždy, letos o deset více. Statistiky zahrnují nejen dokonané činy, ale také pokusy a přípravy vražd.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Z měsíčních statistik, které policie zveřejnila na svých stránkách vyplývá, že nárůst policie zaznamenala i u celkové násilné kriminality či mravnostních trestných činů.

Naopak ubylo krádeží či hospodářských trestných činů. Celkově do konce června počet trestných činů meziročně klesl o 3074 na 88 241 skutků.

Stejně jako v předchozích letech převažují i v prvním pololetí letošního roku vraždy motivované osobními vztahy, letos jich policie eviduje 42. Registrovala také dvě vraždy se sexuálním motivem, jednu loupežnou vraždu a jednu vraždu na objednávku. Ze všech zaznamenaných skutků vražd jich policisté dosud objasnili 61.

Nejvíce trestných činů vraždy se letos stalo podle statistik právě v Jihomoravském kraji, který na prvním místě vystřídal hlavní město. V Praze policisté evidovali devět vražd, stejně jako ve Středočeském kraji. Nejméně vražd registrovala policie v Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Měsícem s nejvyšším počtem vražd je zatím letošní květen, kdy se jich stalo 15, nejméně vražd, po deseti, policie evidovala v lednu a v březnu.

Kriminalita loni v Česku klesla. Mravnostní činy narostly, i cizinci mají větší podíl

U násilné kriminality zaznamenala policie meziroční nárůst o 75 skutků na 7439 trestných činů, u mravnostní kriminality o 110 skutků na 1983 trestných činů.

Prostých krádeží za první pololetí ubylo o 547 na 15 885 trestných činů a krádeží vloupáním o 436 na 13 701 skutků. Hospodářských trestných činů policie letos do konce června eviduje 6583, meziročně o 803 méně. Vojenských a protiústavních trestných činů zaznamenala 19, loni jich do konce června registrovala 16.

Z dosud objasněných násilných trestných činů spáchaly děti do 18 let 291 skutků, z toho sedm vražd. Loni policisté v této kategorii evidovali za prvního půl roku 352 násilných činů, vraždy byly tři.

Za celý rok 2024 policie evidovala 173.322 trestných činů, což je o 8096 méně než o rok dříve. Kriminalita tak oproti roku 2023 poklesla o 4,5 procenta. Vražd se loni stalo 151, o osm méně než v předchozím roce. Pachatelé dokončili 69 z nich, o zbytek vražd se pokusili nebo je připravovali.

Počet evidovaných vražd (včetně pokusů a příprav) podle krajů:

Kraj:leden - červen 2025leden - červen 2024
Praha912
Středočeský kraj97
Jihočeský kraj46
Plzeňský kraj66
Ústecký kraj59
Královéhradecký kraj33
Jihomoravský kraj144
Moravskoslezský kraj23
Olomoucký kraj51
Zlínský kraj32
Kraj Vysočina22
Pardubický kraj35
Liberecký kraj35
Karlovarský kraj31
Celkem7166
Jak by to probíhalo, kdyby nešlo o zkoušku sirén? Odpovídá šéfka civilní ochrany

