Jeden z nejtěžších případů 1. oddělení: taxivrah unikal spravedlnosti dva roky

Ale zpátky na začátek. 1. února 2014 policie nachází v zaparkovaném taxíku v Lužické ulici na Praze 2 mrtvého řidiče Petra Sedláčka. V hlavě má pět projektilů ráže 6,35 mm. Vyšetřování vraždy odpověď nepřináší. O více než dva měsíce poté se situace opakuje: tentokrát jsou zavraždění taxikáři dva.

Těla Milana Parise a Daniele Ciceka leží na poli v Uhříněvsi jen 90 metrů od sebe, v hlavách a krku mají opět kulky z malorážky. Policisté zjišťují, že vrah si druhou oběť stopnul v centru Prahy, nechal se odvézt do Uhříněvsi a tam ji zastřelil. Jejím autem pak odjel znovu do centra, kde čin zopakoval. Policistům je jasné, že mají co do činění s velmi sebevědomým a drzým, avšak také neopatrným zločincem.