Předseda jogínů i spisovatel. Zavražděný kantor věnoval studentům 30 let

Zavražděný třiasedmdesátiletý Jan K. vyučoval na střední škole v Praze 4 přes třicet let. Mimo to byl ale také uznávaným lektorem jógy, kterou cvičil od svých třiceti let. Měl sice pověst přísného pedagoga, ale studenti i kolegové ho měli rádi.