Zadržená Češka stanula před tuniským soudem. Teta svého muže zabila, tvrdí neteř

„Dnes se uskutečnilo soudní řízení v Monastiru. Stále trvá její zadržení, ale jinak výsledek nemůžeme komentovat. Zastupitelský úřad v Tunisu je v kontaktu s rodinou, které poskytl základní informace, a náš úřad rovněž zprostředkoval hovor mezi obviněnou Češkou a její neteří,“ sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

V dalších dnech lze podle mluvčího očekávat, že se tuniské policejní orgány obrátí na české kolegy ohledně spolupráce. „Pracovníci velvyslanectví v Tunisu jsou připraveni poskytnout další konzulární pomoc a v rámci standardních postupů koordinovat dožádání tuniských policejních/justičních úřadů o spolupráci během dalšího vyšetřování,“ dodal Drake.

Server Blesk.cz v sobotu s odkazem na vyjádření mluvčího tuniských soudů uvedl, že Češka je podezřelá z toho, že se podílela na úmrtí svého manžela. Web dále napsal, že podle mluvčího předběžné vyšetřování prokázalo podezřelé úmrtí poté, co byly při pitvě objeveny stopy škrcení v úrovni krku.

Televize CNN Prima NEWS v pondělí uvedla, že neteř ženy informovala její redakci o tom, že se jí teta k usmrcení manžela přiznala. „Mluvila jsem s tetou. Svého manžela usmrtila. Prosím, víc se k tomu nechci vyjadřovat. Věřili jsme, že by se to nemohlo stát. Bohužel realita je jiná,“ sdělila v pondělí televizi neteř obviněné ženy.

Česká turistka, která je kvůli podezření z vraždy svého manžela v Tunisku ve vazbě, popsala své neteři detaily v telefonátu. „Přiznala se mi. Prý tam bylo dlouho fyzické období, kdy se mlátili a tak, což asi zapůsobilo. Víc toho nevím. Ještě to nemůžu rozdýchat,“ popsala neteř hovor se svou tetou.

Zase se ožral, řekla podle neteře teta

Žena podle neteře svého manžela usmrtila, když se vrátil na pokoj opilý. „Popisovala, že se zase ožral a začali se hádat. Nějak jí vyhrožoval, tak to asi udělala dřív. Nevím,“ dodala neteř, která dříve svou tetu hájila a věřila, že by takového činu nebyla schopna.

„Ptala jsem se jí, jestli si nedělá srandu. Ona potvrdila, že ne. Tak jsem jí vyčetla, proč mi to neřekla hned. Že ji bráním přes média a vypadám veřejně jak debil. Vůbec by mě to nenapadlo. Ptala jsem se jí, proč se radši nesebrala a nešla někam do prdele,“ uzavřela.

O zadržení české turistky v pátek informovala televize CNN Prima NEWS a informace potvrdilo i ministerstvo zahraničí. Zemřelý podle televize pocházel z Ostravy, manželé byli v Tunisku na dovolené.