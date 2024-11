Do trojnásobné vraždy zbýval den. Rekonstrukce děsivého plánu školačky

Dva dny před loňským Silvestrem vzala školačka, říkejme jí třeba Alice, do ruky svůj telefon Samsung a začala na Instagramu a v diskusích na internetu psát: „Aby vás všechny někdo zastřelil, a když to neudělá, nebude zbývat nic jiného, než abych to udělala já. Všichni si zasloužíte smrt. Jednou vás zabiju, to vám garantuju.“ A pokračovala pod textem o střelbě na pražské filozofické fakultě: „Jaká škoda, že jich střelec nezabil hodně!“

Spolužačky ji považovaly za kamarádku a všechny zaskočilo, že plánovala jejich smrt.